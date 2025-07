Đole Đogani puca od mišića u sedmoj deceniji: Na telu bi mu pozavideli dvadesetogodišnjaci, ovo je njegova tajna

Prvog jula Đole Đogani je proslavio 65. rođendan, a mnogi se pitaju kako uspeva da u tim godinama ima telo kao momak.

Od Đoleta nikada nismo čuli da zasluge pripadaju genetici ili brzom metabolizmu, već da je svaka pločica na stomaku proizvod ozbiljnog vežbanja i vođenja računa o ishrani. Pre tri godine je celu filozofiju oko svog izgleda, o kome se toliko priča, sveo u rečenicu – poštujem način života koji sam odabrao.

- Taj izbor sam napravio u dvadeset i nekoj godini. Budući da sam vrlo ozbiljno shvatao to što sam tada bio atletičar „Crvene zvezde“, sportski život se podrazumevao. Tada sportisti nisu imali striktnu ishranu, kao danas, već su nam treneri govorili šta da izbegavamo. Naravno, kao klinci smo išli na viršle, ponekad na kobasice, koje su se prodavale u onim čuvenim crvenim kioscima. Mislim da je senf koji je išao uz njih bio najukusniji na celom svetu. Bez toga se nije moglo, a pljeskavice su došle tek kasnije. Od oca sam nasledio crtu ličnosti zahvaljujući kojoj ili nešto radim onako kako treba ili se za to uopšte ne interesujem.

Đole tvrdi da nikad nije voleo slatkiše, tako da šećer retko unosi.

- Neću reći da nikad ništa nisam popio, jer to ne bi bila istina, ali su količine uvek bile vrlo umerene. Dok sam bio mlađi, bilo je situacija kad sam odlučivao da se napijem, da vidim kako to izgleda. Popiješ malo, prija ti, ali još uvek si svestan svega, a onda se zapitaš – kako je kad se stvarno napiješ? Ta faza je bila aktuelna dok sam živeo u Italiji, a u to vreme sam bio zaljubljen u neku devojku. Morao sam da nađem razlog zbog kog ću se napiti. Nije mi se dopalo, prvo zato što u takvim trenucima nemam kontrolu nad sobom, a ni u stomaku nije bio baš lep osećaj. Nikada sebi nisam dozvolio da ne znam gde se nalazim.

Autor: pink.rs