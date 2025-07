KAD TE STAVE U KUHINJU NISI IM ZANIMLJIVA! Emina Jahović nikad iskrenije o bivšem mužu: Oko dece pričamo preko telefona

Pevačica Emina Jahović nedavno je objavila novi album pod nazivom “Svitanje“ nakon što je publika čekala na nove pesme punih sedam godina.

Poznato je da pevačica već godinama unazad živi u Istanbulu, ali je za potrebe promocije novog albuma došla u Beograd.

Emina je govorila o svom životu u Turskoj kao i svom odnosu sa bivšim suprugom Mustafom.

- Dobro sam. Uvek dođem na dva, tri dana, a s obzirom na to da mi je promocija albuma, mnogo pričam pa mi se glas ugasio. Osećam se lepo, odavno nisam videla moje prijatelje novinare sa kojima uvek volim da popričam.

Jedini ste od retkih pevačica koja kaže da joj mediji nedostaju.

- Nije mi nedostajala žuta štampa definitivno, ali ljudi sa kojima sarađujem da.

Pogledali smo spotove i videli kako u spotovima dobro izgledate. Koliko vremena provodite u teretani?

- Trening mi je mentalna relaksacija. Ima čudnih komentara kada mi kažu: “Ti si mršava, šta će ti sport”? Telo je poslednje kod mene na šta mislim kada treniram, ja sam zavisnik od endorfina. Uživam u tome, postoji taj momenat kada kreneš da treniraš i kada ti je teško, već posle 10 – 15 minuta krene endorfin da se luči i ti se osećaš super.

Da li pazite na ishranu?

- Ponekad znam da pojedem i 100 – 150 grama čokolade odjednom. Veliki sam gurman i mnogo volim da jedem. Nisam od onih koji jedu da bi preživeli, ja živim da bi jela. Kada sam snimala spotove gladovala sam. Želim da olakšam stilistima. Sve ove stvari za spotove su izuzetno malih brojeva. Kada dajem sebi oduška onda volim da pojedem palačinke u šatou.

Koju Eminu su muškarci više voleli, onu što sprema ili ona što peva?

- Obe. Muškarci su opasni oni vole obe. Ova što peva zna da zasmeta, čim te stave samo u kuhinju onda im više nisi zanimljiva. Žena mora sama da se izbori. Imam kao i sve ostale žene i svojih padova i kada se ne osećam dobro, ali ja se jednostavno ne dam. Kada je fizički izgled u pitanju – imam jedne farmerke od kada sam imala 19 godina i dan danas mogu da ih obučem. Nikada se ne vagam, pitaju me kako posle dva porođaja, ali ja kad vidim da te farmerke ne mogu da obučem ja odmah krenem na režim.

Kako komentarišete to što su danas žene preuzele te neke uloge od muškaraca?

- Ja mislim da pravom muškarcu ne treba žena koja je muškarac. Žena tad prestane da bude atraktivna, osim ako ti život ne nametne da to moraš onda ona nema drugog izbora. Žena je nežniji pol, ne slabiji to je istrošena fraza. Ona mora da bude nežna majka, otac treba da bude dominatan. To je za mene priroda događaja, danas žene hoće same. Ja ne želim, sada trenutno moram da radim sama, ali ne želim. Ne želim da budem jaka, želim da budem srećna.

Mnogo smo čitali o vašem razvodu. Iz vaše priče možemo zaključiti da ste sinovima bili i otac i majka.

- To ne znači da je moj bivši muž loš otac. Ali kad si u kući sam moraš da budeš i dobar i loš policajac. Razvod je nešto što je nepoželjno, nisam se pokajala što sam se razvela, ali savetujem ženama da dobro razmisle pre neko što to urade. Brak treba da se neguje koliko je to moguće. Moj razlog za razvod nije bilo glup, jednostavno su se stvari ugasile. Ja sam imala 35 godina i sve se ugasilo, nije toliko do strasti, nego da se oboje trude na isti način. Kod nas se to nekako poremetilo.

Da li muškarci smeju da vam priđu?

- Kod mene muškarci imaju taj problem. Delujem možda nepristupačno, i to je okej. Moram da štitim samu sebe. Sve je to lepo ali ja sam prebukirana obavezama i oko dece i albuma, tako da i da dođe neko mislim da ga ne bi videla.

Na albumu se nalazi pesma pod nazivom “Zaljubila sam se“, načuli smo da taj naziv nema veze se vašim ljubavnim životom?

- To je moja biznis strana, razmišljala sam šta fali. Shvatila sam da nema pesme za prvi ples za svabu. Želela sam da bude manifestacija lepote i da ima taj vajb..

Da li bi vi uz tu pesmu zaplesali?

- Daj bože. Iz tvojih usta u božije uši.

Delujete kao žena koja više ne bi stala pred oltar.

- Ja nisam isključiva žena. Možda se desi da se ne udam, možda se desi da ja to poželim. Život je nepredvidiv.

Pisalo se da ćete se preseliti u Novi Pazar. Da li je to tačno?

- Onda bi morala i moja deca da se presele, a oni to ne žele. Prijatelji su im u Istanbulu tamo imaju svoj život, sledeće godine idu u London na školovanje. Smatram da je odrastanje za decu bolje u manjim gradovima, nego u velikom, ali tako je kako je.

Kakve vas uspomene vežu za Novi Pazar i kakav je bio period koji ste proveli kao devojčica?

- Ja sam bila čudno dete, uvek sam odskakala jer me je bilo briga šta drugi misle. U tim malim gradovima, Novi Pazar je jedan od najlepših gradova, i tamo se ljudi pomažu, ni ne znaju se, a pomažu se. Otključana su uvek vrata i svako može da ti uđe u kuću. Sinoć sam sedela na nekoj večeri sa nekim ljudima iz Novog Pazara i opet su mi rekli da je neko nešto tamo rekao, ali mene to ne zanima. Kada me kritikuje moja mama, sestra ili neko meni važan ja ću to da uvažim, ali neko ko ni ne zna kakav ja život živim to me ne zanima.

Da li postoji neki period iz Novog Pazara koji ne želite da se sećate?

- Smrt mog oca. Imala sam 11 i po godina, i to je velika trauma. Odnos između oca i ćerke je velika konekcija, brat mi je tada bio u Turskoj, a mama je imala 43 godine. Morala sam o njoj da se brinem, i da odrastem sa 12 godina. Mnogo rano sam prošla neke stvari, i onda me ljudi pitaju odakle ti tekstovi. Pa sve sam morala da prođem.

Da li ste posesivni?

- Jesam. I u prijateljstvu, nisam ljubomorna ali sam posesivna. I kad moje drugarice imaju druge drugarice. Ali se malo sa godinama to promenilo, počela sam da razumem, ali ranije nisam. I kao partner nisam više posesivna. Kada je obrnuta situacija ja to volim, i meni to ne smeta. Nekada da kada imam obaveze, ali to volim."Tradicionalna sam u smislu razmišljanja

"Jednom prilikom ste izjavili da ste tradicionalna žena, a sa druge strane ste samohrana majka. Koliko se to kosi jedno sa drugim?

- Ja sam tradicionalna u smislu razmišljanja. Ja sam jarac u horoskopu i to su ljudi uglavnom vezani za kuću, imamo tu starinsku mudrost. Da bi mogao da opstaneš i u ovom poslu i da budeš samohrana majka moraš da izađeš iz tog okvira. Nije lako biti u kući i otac i majka, vrlo je zanimljivo da ja učim svakog dana. Ja sam naučila od kad sam se razvela i od kad sam ostala sama sa dvoje dece da mnogo više poštujem muškarce. Oni su provajderi, od njih se očekuje da uvek sve imaju. Žena ako je lepa ona može da se uda i da stekne sve odjednom, i onda se od muškarca očekuje da on njoj sve pruži. To je bilo od veka vekova, žena je u kući, a muškarac mora sve da obezbedi, i samim tim smatram da nije lako biti muškarac. Sve moraš da obezbediš i niko ga ne pita odakle."Mustafu nisam srela posle razvoda"U kakvim ste odnosu sa Mustafom danas?- Mustafa živi svojim životom, ja svojim. Razgovaramo kada treba oko dece i oko školovanja, još uvek se nismo sreli, ali komuniciramo preko telefona.

Autor: M.K.