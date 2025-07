Majkl Medsen se sprijateljio sa Lazarom Ristovskim tokom boravka u Srbiji: Nije trebalo mnogo vremena da shvatim da je on dobar čovek

Govorio i o tome kako je godinama živeo u Čikagu, gde ima dosta Srba, te je već tada upoznat sa našim narodom koji je na njega ostavio poseban utisak.

Holivud je potresla vest da je čuveni glumac Majkl Medsen pronađen mrtav u svom domu. Njegovi menadžeri su se odmah oglasili i rekli da je, prema njihovom saznanju, uzrok smrti srčani zastoj.

Međutim, policija ispituje sve okolnosti. Medsen je obožavao Srbiju u kojoj je nekolikoi puta i boravio. Govorio i o tome kako je godinama živeo u Čikagu, gde ima dosta Srba, te je već tada upoznat sa našim narodom koji je na njega ostavio poseban utisak.

Holivudski glumac tokom poseta u Srbiji, gde je radio na nekoliko projekata, sprijateljio se sa srpskim glumcem Lazarom Ristovskim. "Nekoliko puta sam bio kod vas. Poslednji put to sam učinio da bih promovisao film "Along the Roadside" u režiji Zorana i Vladimira Lisinca", govorio je glumac.

Na snimanju tog filma sarađivao je s Lazarom Ristovskim. I sprijateljio se s njim."Definitivno smo imali problem s razumevanjem na početku, ali to na kraju nije bilo toliko važno jer mi nije trebalo mnogo vremena da shvatim da je on dobar čovek", kaže Medsen o Ristovskom, koji je njihovo prijateljstvo okarakterisao kao "dobro, ali kratkotrajno"."Velika je on zvezda, ali ni ja nisam za bacanje. Nakon snimanja smo, nažalost, otišli svako svojim putem, svojim poslom i svojim životom", dodao je Lazar.

Autor: M.K.