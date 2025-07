ON JE NJOJ GLAVU IZOKRENUO: Jelena Golubović uverena da je Rea luda za Luksom, on najavio i SVADBU, pa otkrio da ga njena majka podržava (VIDEO)

Gosti u studiju progovorili o svojim emotivnim životima.

Nakon spektakularne završnice rijalitija "Farmeri", u studiju emisije "Narod pita" su Jelena Golubović i Sale Luks! Jelena je na samom početku progovorila o svom suprugu i njihovom odnosu, a onda je Luks progovorio o planovima sa Reom Anđelković.

- Ja sam i tamo rekla da mi samo čekamo tu papirologiju, ja sam jedina gospođa Simikić u njegovom životu, to mi prija i znači. Lepo mi je, ja sam mu centar sveta, on mi kaže da sam ja njegova država. Znate i sami kako sam kod Lili plakala i pitala se da li on mene voli. Sveža je bila veza. Mi smo bili nešto više od dve godine zajedno. Ja nijedno nisam dok smo napolju bili zajedno legla da mu ne poželim laku noć. Zato mi je toliko bilo teško - rekla je Jelena, a osvrnula se i na vezu Ree i Saleta Luksa.

- Od njega zavisi koliko će ta veza da traje, on je njoj glavu izokrenuo - tvrdi Jelena.

- Ona je mlada, zaljubila se, ja nju stvarno volim. Videćemo, napravićemo ludilo ako bude svadba. Podržava me i njena majka, vidi da brinem o njoj - rekao je Sale Luks.

Opširnije u video-prilogu u nastavku:

Autor: Pink.rs