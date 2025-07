OVO MORA DA IMA MUŠKARAC DA BI BIO DEČKO ALEKSANDRE MLADENOVIĆ! Ko ispuni njene uslove, može da je osvoji: Devojka starog kova

PevačicaAleksandra Mladenović je rekla da bi volela da nađe partnera koji ima iskustva sa seoskim poslovima, koje je čak i ona radila dok nije postala poznata.

Iako godinama živi u Beogradu, Aleksandra Mladenović nikada nije zaboravila korene i rodno mesto o kom je uvek govorila ponosno. Iz sela nosi najlepše uspomene, a kako kaže, ni dan-danas se ne libi da se prihvati motike i provoza traktor.Bez obzira na to što je sada posvećena karijeri i ignoriše brojne udvarače, zvezda "Granda" kaže da u budućnosti za sebe priželjkuje pravog domaćina i muškarca koji će obavljati seoske poslove!

- I dan-danas pomažem roditeljima i obavljam sve seoske poslove. Volela bih da čovek s kojim budem zna da vozi traktor, kopa, ore njivu... To nije glavni kriterijum, ali bi mi svakako prijalo jer se nikada nisam stidela toga što sam sa sela. Ukoliko ne zna ništa od toga, bitno mi je samo da ima želju, uz mene će apsolutno sve naučiti. Zajedno bismo radili sve poslove i mislim da bi sve to izgledalo jako zanimljivo. To bi značilo da poštuje moje korene, mene, mesto u kom sam se rodila... Nikada ne bih bila s muškarcem koji me degradira i smatra manje vrednom zbog toga što sam sa sela. Tako nešto sebi nikada ne bih dozvolila - rekla je Aleksandra i dodala da, iako ima mnogo udvarača, nijednom ne dozvoljava da joj se približi i ukrade srce:

- Čini mi se da nikada nisam imala više udvarača, ali me nijedan od njih ne zanima! Momci se trude oko mene i udvaraju se na različite načine, ali ih ne primećujem jer sam fokusirana na nove pesme i nastupe. Predstoji mi naporna letnja turneja, ali ću naći vremena da odem na kraći odmor. Obećavam da će društvene mreže goreti od mojih slika.

Iako je danas normalno da devojke prave prvi korak i prilaze momcima, Aleksandra kaže da nema tu slobodu i da je po tom pitanju žena starog kova.

- Iako ljudima delujem prilično slobodno i hrabro, zapravo sam sušta suprotnost. Nikada nisam prva prišla momku jer sam izuzetno stidljiva i za tako nešto nemam hrabrosti. Smatram da je to muški "posao" i da oni uvek treba da naprave prvi korak. Momci mi najčešće šalju poruke na društvenim mrežama, ali mi je ipak draže kada mi priđu uživo. Nikada nisam volela da se dopisujem i upoznajem na taj način jer postoji mnogo lažnih profila - rekla je Mladenovićeva.

Autor: M.K.