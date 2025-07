SLAO JE, NIJE PITAO, SAMO GURNE U DŽEP: Ovako je sestra Šabana Šaulića pričala o legendarnom bratu, njene reči cepaju srce

Sarajka Šaulić Cakić, sestra pokojnog kralja narodne muzike Šabana Šaulića, preminula je u avgustu prošle godine u 76. godini, posle kraće bolesti.

Tužnu vest za porodicu Šaulić na Fejsbuk profilu objavio je Hasan Duduć, a Sarajka je, kako su mediji pisali, poslednjih godina živela sa bratičinom Sanelom u Beogradu. Ona je bila pola decenije starija od muzičke legende i živela je potpuno drugačijim životom od onog koji je slavni pevač vodio. Skoro nikada nije davala izjave za medije, ali je posle Šabanove smrti otvorila duši i ispričala, a njene reči prenosimo u celosti.

“Ja se sećam vrlo dobro kada je Šaban rođen, u kući. Babica je došla i majku porodila. Ja sam Šabanova rođena sestra, skoro nam je umrla sestra po ocu. Šaban je bio jedna duša, koju majka nijedna više neće roditi. On je slao, davao, ne pita da li imaš, samo ti stavi u džep. Svoj ulici je ovoj davao, nemilice. Majka naša je bila malo "žešća žena". Borila se 1941. sa njenim bratom u ratu, svi su je poštovali. I danas svi o njoj pričaju samo najlepše. Detinjstvo nam je izgledalo lepo, sa svima smo se lepo družili. Majka Ilda je bila stroga, ali nikada nije Šabana udarila, samo mene i to me povuče za kosu. Kaže mi, ajde brzo, zakasnićeš u školu. Ilda je bila čuvena, narodna majka i žena za primer. Svima je delila i šakom i kapom - rekla je Sarajka za emisiju "Svadba od milion evra" i otkrila da je jednom imala veoma čudan san.

- Bila je u vozu koji se prevrnuo, jedino njen vagon nije. Mnogi ljudi su tada poginuli. Srećom je preživela. Međutim, posle toga u snu joj se javila Sveta Petka, koja joj se rekla da zbog nje nije dozvolila da se i taj vagon okrene. Od tada držala je njenu ikonu u svojoj sobi. Isto tako, kada joj dugo Šaban nije dolazio, molila je sveticu da ga vidi. I on bi se stvarno pojavio posle dva-tri dana.

Posebno je istakla da Šabana slava nikad nije promenila, te da je ostao isti ona dečak u duši kojeg je odveo čuveni Buca Jovanović iz mahale u Šapcu. Sa suzama u očima otkrila je šta je sve bio u stanju da uradi za nju.

- Nikada se nije promenio. Znao je da sam živela loš život sa mužem, koji je voleo da popije, išao je kod drugih žena, maltretirao me. Stalno je govorio da ga ostavim, da će mi uzeti stan, ali ja nisam mogla zbog dece, zato sam sa njim ostajala. Udala sam se sa 15 godina, pobegla od kuće, majka je tad htela da umre - priznala je.

Sa velikom tugom, Sarajka se tada prisetila i kako je izgledao dan kada je saznala da je njen brat poginuo. Ističe da niko nije smeo da joj kaže, te da je saznala slučajno od vozača.

- Kada sam saznala da je Šaban poginuo, doživela sam veliki stres. Bila sam tada kod Sanele i Bate, vidim dolazi Branka doktorka. Pitam se, zašto li je došla? Kažu nije važno tetka, idemo Bata i ja nešto da završimo, oni su već saznali. Kaže Sanela, idemo, vraćamo se brzo. Dolazi njihov šofer, zvoni na vrata i govori mi: "Primi moje saučešće". Tresla sam se, pitam ga- Kakvo saučećše? I on je čovek bio u šoku, nije mogao odmah da mi kaže. Kada je rekao, ja sam se srušila, doktorka mi je davala praškove. Ne znam kako sam preživela - ispričala je tada Sarajka.

Autor: M.K.