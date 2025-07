Ovaj poznati pevač je smrtno bio zaljubljen u Nadu Topčagić! Pevačica rešila da ne ćuti, pa otkrila: Pola estrade mi se udvaralo...

Pevačica narodne muzike, Nada Topčagić, ponovo je zaintrigirala javnost iskrenim i duhovitim izjavama prilikom gostovanja u jednoj emisiji.

Pevačica Nada Topčagić je bez zadrške progovorila o svom fizičkom izgledu, samopouzdanju iz mladosti, ali i o tome kako su joj se brojni poznati muškarci udvarali, a među njima i pokojni kolega Bora Drljača.

- Pola estrade mi se udvaralo u mladosti. Neću da otkrivam sva imena, ali mogu da priznam da je i Bora Drljača bio jedan od njih - rekla je Nada kroz smeh, ne skrivajući ponos zbog pažnje koju je dobijala.

Nada je istakla da je uvek bila svesna svog izgleda, što je dodatno doprinosilo njenom samopouzdanju:

- Bila sam među najatraktivnijim ženama na estradi. Znala sam koliko vredim i to se videlo u mom stavu. Muškarci su to prepoznavali - iskrena je bila u emisiji "Magazin In".

Posebno se prisetila zajedničkih trenutaka sa glumicom i pevačicom Snežanom Savić, s kojom je delila mnogo putovanja, nastupa i šala na sopstveni račun:

- Snežana i ja mnogo smo putovale ranije, stalno smo bile zajedno i neprestano se smejale zbog naše građe. Ona je građena kao saksija – gore mala ramenca, a dole guzičetina. Baš kao i ja - ispričala je Nada, nasmejavši sve u studiju.

Autor: Nikola Žugić