IMALA BIH MILIJARDE DA SU MI PARE GURALI U GRUDI: Poznata pevačica nikad iskrenije o bakšišu, muku muči sa POPRSJEM!

Poznata pevačica Jana Todorović kaže da nikada nije dozvoljavala da joj gosti guraju bakšiš u grudi, te i da bi danas bila milijarderka da je sve to dopustila.

Jana Todorović, iako dosta zarađuje, nema problem sa time da priča i o raznim situacijama koje se dešavaju na nastupima.

- Niste nigde videli snimak na kom mi neko gura novčanice u grudi. Nikada to nisam volela ni dopuštala, možda se desilo jednom iz šale, pa je to neko usnimio. Uvek bakšiš držim u ruci ili stavim oko mikrofona i to je moja politika. Nisam pevaljka, a svako ko želi da časti muziku ili mene može to da uradi na kulturan način. Danas bih bila milijarderka da sam to dozvoljavala, ali ne. Radije bih da nastavim da radim ovako kako sam radila do sada - izjavila je Jana ranije za medije.

Jana je otkrila i da velike grudi nisu samo estetska prednost, već i ozbiljan zdravstveni izazov.

- Mene boli kičma, čak mi je i lekar rekao da je to zbog težine i da čak postoji mogućnost da ih smanjim operacijom - priznala je pevačica.

Dodala je da bi volela da može da spava na stomaku, ali joj to fizički nije moguće.

- Svi misle da je to odlična stvar, a zapravo to najviše odgovara mom suprugu, koji u svemu tome uživa - dodala je kroz osmeh.

Autor: Nikola Žugić