Udovica legendarnog pevača Dina Dvornika, Danijela Dvornik (58), veoma je aktivna na društvenim mrežama gde deli razne fotografije i snimke iz života.

Danijela Dvornik, se pre nekoliko godina preselila na Brač. Danijela Dvornik tamo ima kuću koju je uredila baš po svom ukusu, a u sklopu imanja se nalazi i maslinjak. Ona je jednom prilikom ranije otkrila kako je izgledao trenutak kada je odlučila da napusti Zagreb i posveti se drugačijem životu.

- Kada sam zalupila vrata Zagrebu, dogodilo se to polje. Znate ono kad dođete negde i znate da je to to? Tako sam ja došla ovde i to je bilo to - otkrila je jednom prilikom Danijela.

U videu je otkrila kako je maslinjak u tom trenutku imao 70 maslina, od toga 50-ak starih i 20 mlađih. Takođe je imao i poljsku kućicu koju je Danijela sama dovršila i uredila. Kaže da su je mnogi odgovarali od ideje.

- Svi su mi govorili: "Joj, šta će ti polje, pa ti si žena - ali, ljudi moji, ja sam to polje dovela u red - rekla je Danijela.

Ona je sve sama raskrčila, sredila stare masline i zasadila nove. Osim maslina ima i smokve, kruške, mušmule, badem, jabuke i mnogo cveća i mediteranskog bilja. Pokazala je i svoju kućicu u bašti, u koju je investirala novac od prodaje svojih markiranih torbica.

"Ljudi apsolutno nemaju pojma šta ih čeka u braku, mladi nemaju živaca za brak"

Podsetimo, ćerka Danijele i Dina Dvornika, Ela, nedavno se razvela od supruga, a majka je ovaj događaj javno prokomentarisala.

- Kad si previše dugo u nekom negativnom odnosu, kad se udaljimo jedan od drugog, tu nastaje problem. To može biti rizično za odnos, kad si dugo u neslaganju, dogodi se loše, misliš da će se rešiti, ali se konačno ne reši. Ljudi apsolutno nemaju pojma šta ih čeka u braku, mladi nemaju živaca za brak - rekla je Danijela jednom prilikom.

Autor: Nikola Žugić