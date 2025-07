Tea Tairović u zagrljaju svoje bake! Isplivali detalji iz Berana, njena baka otkrila sve o prošlosti unuke: Svaki raspust je dolazila ovde...

Jedna od muzičkih zvezda mlađe generacije, Tea Tairović, letnje i zimske raspuste provodila je u Beranama u Crnoj Gori, kod bake Milanke. Pevačica je često govorila da su joj Berane, nakon rodnog Novog Sada, drugi dom i da je za ovaj predivni gradić, smešten na reci Lim, vežu najdivnije uspomene.

Prošle godine prvi put je u njemu održala koncert na kojem su bili svi njeni sugrađani, ali i brojna publika iz okolnih gradova. Ekipa jednog medija je pred nastup Tee Tairović u Podgorici, kraj u kojem se kao dete igrala, razvijala i odrastala, i počela da voli muziku i ples. Dočekala nas je Tea u drustvu bake Milanke Malević i supruga Ivana.

Sa osmehom na licu i u bakinom zagrljaju odmah su se prisetile kako kroz smeh, tako i kroz poneku suzu, pevačicinog detinjstva.

- Tea je svaki raspust dolazila kod mene. Volela je Berane, i dan danas ga voli iako ređe dolazi. To je rodni grad njene majke, a moje ćerke Božice - rekla nam je srdačno na pocetku razgovara pevačicina baka.

Milanka je kao mlada ostala udovica sa dve ćerke. Hrabra i nestrašiva, nastavila je život i borbu kako bi svoje naslednice izvela na pravi put. I u tome je uspela.

- Radila sam godinama u državnoj firmi, a onda sam preko noći odlučila da postanem trgovac. Naša zgrada nalazila se u samom centru, iznajmila sam lokal pored nje i otvorila butik. Postala sam trgovac, a radom sam kupila tri stana, za sebe i svojim ćerkama. Nije bilo prepreka za mene, nisam stajala 24 sata. Tu snagu, disciplinu, prenela sam na svoje ćerke i dve unuke Teu i Itanu.

Sa Teom i bakom prošetali smo preko mosta do Cvetnog parka u kojem je mlada zvezda provela najlepše dane detinjstva u igri i smehu.

- Evo sada me je uhvatila strašna nostalgija, sva sam se naježila. Ovo je bio park u koji sam svakodnevno dolazila. Berane su bile moj drugi dom, uvek sam ga volela. Nažalost, sada zbog brojnih poslovnih obaveza, nastupa i putovanja retko dolazim. Baka već godinama zime provodi u Beogradu, pa se tako često viđamo - istakla je Tairovićeva.

Baka Milanka odmah je dobacila da je Tea njeno prvo unuče i prisetila se kakva je bila kao mala:

- Nju ne mogu ni sa kim da poredim. Obožavam je i beskrajno volim. I kao dete bila je ozbiljna, nije imala previše tih dečijih manira, već se ponašala kao odrasla, kao mala damica, volela je da diskutuje, da postavlja neobična pitanja, koja čak ni neka odrasla osoba ne bi umela - rekla je kroz smeh Milanka.

Nakon parka, zaputili smo se do ulice koja je zapravo korzo za šetnju, a u kojoj su smešteni svi popularni kafići. Nije moglo da izostane fotografisanje sa fanovima, komšijama, a Tei je svakako bilo najdraže ono sa dečicom koja su je prepoznala i pritrčala u zagrljaj. Pevačica se prisetila svojih prvih izlazaka:

- Baka me je uvek špijunirala po korzou, a zapravo je to bila samo šetnja od tri kruga (smeh) Ako minut zakasnim čekala me je na kraju ulice i ponekad malo kritikovala.

Na pitanje da li je bila nestašna kao mala, Milanka je kao iz topa odgovorila:

- Tea nije bila nevaljala i zaista mi nikada nije napravila neke scene kako to neka deca umeju. Volela je da se druži, bila je uvek nasmejana i pozitivna. Uvek se komšijama kulturno javljala. Ostala je ista. Ponosim se njom, postala je divna odmerena devojka, bez upuštanja u neke avanture.

Tea i njena baka prisetile su se i nekih anegdota koje su ih nasmejale do suza:

- Mama mi nije davala da vozim rolere, a baka me je baš suprotno terala. Zapravo to je bio njen sistem da me nauči da u životu budem otresita. Napadala sam se sa tim rolerima kao niko, hodala sam danima modrih kolena, ali vredelo je - kaže Tea.

Milanka je rekla da je Tea često imala neobična i smešna pitanja:

- Umela je da me pita tako neke stvari: “Bako, a kada si ti prvi put imala momka?” - A ja onako stanem i kažem: “Pa šta moje dete sada da ti odgovorim”, nakon čega bi obe počele da se smejemo.

Radno leto, pa odmor na jesen

Tea na nakon velikog uspeha sa poslednjim albumom “Aska” započela i letnju turneju. Već je nastupila u Podgorici, a celo leto će provesti radno kako na crnogorskom primoriju tako i u celom regionu.

- Jako sam zadovoljna kako je publika prihvatla nove pesme. Celo leto ću raditi, a posle će se naći i poneki dan za odmor, tamo negde od jeseni. Nisam umorna, tek sam spremna da dam svoj maksimum - rekla je Tairovićeva za Blic.

Autor: Nikola Žugić