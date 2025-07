PRETUČENA MIMI MERCEDEZ? Otkrila detalje incidenta, evo šta se desilo

Mimi Mercedez tvrdi da ju je pretuklo obezbeđenje. U videu koji je objavila na društvenoj mreži Instagram, reperka je ispričala detalje navodnog nasilja, koje se, kako ona tvrdi, dogodilo tokom nastupa njenog dečka Aleksandra Gavrića.

Mimi kaže da je morala da otrči do hotelske sobe po USB njenog dečka TNG-a, koji je u tom trenutku bio na bini, a kada se vratila - kapije su bile zaključane, zbog čega je bila prinuđena da preskoči.

- Ajde sada izađi napolje pa ćeš ponovo da uđeš, ako te ja pustim - dobila je odgovor, tvrdi, od obezbeđenja.

- Na to sam mu rekla da neću tako razgovarati, na šta me je on grubo zaustavio i povukao me za ruke - tvrdi Mimi Mercedez i dodaje da ju je obezbeđenje navodno gurnulo u prostor gde je drugi ne vide i krenulo je otimanje oko njene narukvice za bekstejdž.

- Pretpostavljam da mi je otimao narukvicu da bi imao alibi zašto je već toliko preterao do tada. Rešila sam da tu narukvicu moram životom da sačuvam - dodala je ona.

Tvrdi i da je i njen dečko, reper TNG, takođe zadobio povrede i najavila ostatak priče.

Autor: N.B.