Za mene je on pobednik: Đorđe David pred finale Zvezda Granda otkrio ko je najveći favorit, pa pomenio bivšu pobednicu

Veliko finale "Zvezda Granda" se nastavlja večeras u direktnom prenosu od 21 čas.

Večeras se održava finale "Zvezda Granda", a Đorđe David je otkrio ko će po njegovom mišljenju biti pobednik.

- Ajde da se bavimo kroz životno iskustvo onim što večeras imamo ovde. Za mene je prvi favorit Makedonac, Nikola Stanišić. On je jedan jedini iz Makedonije- rekao je Đorđe David ističući da ima sve predispozicije za pobedu:

- Meni je užasno drago što sam ja Makedoniji obezbedio pobednicu, Slavicu Angelovu iz Strumice i ovo je sad prilika da Makedonija u muškom izdanku dobije muškarca koji je zaista fantastičan. Sve kriterijume je zadovoljio od početka do kraja i to sto posto. Taj dečko po mom mišljenju, pošto publika glasa, realno ima najveće šanse da pobedi, rekao je i govorio o takmičarkama koje su se odlično pokazale tokom prethodnih devet meseci.

- O ukusima ne treba raspravljati. Kada bih bio muškarac sa strane, moj ukus po atraktivnosti ide ovako, Anja Mihajlović na prvom mestu, pa mnogo mesta praznih, pa onda idu Sara Bibić, Kristina, ova mala što je zovu prvi strukić - Anđela- istakao je roker, dok kada su u pitanju muški izvođači, posebno je izdvojio Matea Mićevića koji brani boje njegovog tima:

- Kada su muškarci u pitanju, to nije pristrasnost, već profesionalizam i moje bavljenje muzikom, Mate Milićević je čovek koji može da peva sve i on je brutalan izdanak pevača, on je mešavina svega što je na Blkanu provereno i Bogom dano, kao što je Zdravko ČLolić, najveća regionalna zvezda, Goran Karan, pa ima i Graša jako. Tako da mislim da ako se Bosna i Hercegovina budu dobro „pomirile" u glasanju, da je Mate čovek koji može biti vrlo visoko kotiran. Ima dosta Bosanaca i to ce biti rasipanje glasova, ali ako preživi neko ko je Bosanac do onog preseka gde je njih četvoro, Bosanci su ozbijna vojska, i ako ostane jedan Bosanac svi će glasati za njega.



Publika bira pobednike putem SMS glasova, a finale "Zvezda Granda" možete pratiti na televiziji Pink, Sitel, Nova BiH i Nova M.

Inače, finale "Zvezde Granda" trebalo je da se održi prošle subote, međutim popularno takmičenje je odloženo za ovu subotu 5. jula.

Pobednik "Zvezda Granda" sezone 2024/2025 biće ipak proglašen u subotu 5. jula, a 20 finalista će se boriti za vrednu nagradu.

Ove godine uvedena je još jedna nagrada za pobednika "Zvezda Granda", pobednička statua koja nosi ime Saše Popovića.



Autor: N.B.