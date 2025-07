Znam šta je uradio, imam njegov snimak: Poznati pevač progovorio o Harisu Džinoviću, evo zašto su u svađi

Šerif Konjević progovorio je o svađi sa kolegom Harisom Džinovićem.

Naime, Konjević priznaje da je zamerio Harisu to što je u jednoj emisiji izjavio da Šerif kopira Šabana Šaulića, i to bezuspešno.

- Imam i snimak gde je on rekao da ja čitavog života kopiram Šabana Šaulića, ali da ne mogu da ga iskopiram. To je pogrešna teza, radio sam sa svim najboljim autorima u Srbiji i svi oni znaju kakav sam ja čovek - rekao je Konjević.

- Nemam ništa protiv Džinovića, možda on i ne zna šta je rekao. Svako peva na svoj način, svi mi imamo neke bojice od nekog kolege, a svako ima svoj stil. Ja mislim da je on vrhunski interpretator, ali voleo sam da me nekada u životu pozove i da mi kaže da se šalio - kazao je Šerif.

- Volim ga i cenim, sretali smo se i posle toga, ali on nešto zateže - pričao je Šerif Konjević za domaće medije.

Inače, Šerif Konjević je uvek dobro zarađivao, a jedna pesma mu je donela najviše novca.

- Ja sam ovo časno zaradio i za ovo sam se celog života borio. Ja sam čovek domaćin, volim da mi je lepo, čisto i prijatno. Puno radim i onda dom mora da mi bude takav - rekao je svojevremeno pevač i prisetio se trenutka kada je kupio svoju prvu nekretninu, i to zahvaljujući jednoj pesmi.

- Zaradio sam mnogo novca zbog pesme "Bela venčanica” koja je prodata u oko 850 hiljada tiraža. To je meni bilo neshvatljivo. Ali eto, kroz taj uspeh sam dobio i finansije pa kupio stan i auto - istakao je Šerif jednom prilikom u emisiji.

Autor: N.B.