U jeku priče o razvodu, oglasio se muž Marije Mikić! Sa suzama u očima obratio se njoj: Kad jednom svet postane hladan... (FOTO)

Pevačica Marija Mikić u centru je medijske pažnje zbog spekulacija o njenom navodnom razvodu od supruga Jovana Pantića, a njegova najnovija objava slama i najtvrđa srca.

Naime, on se oglasio povodom rođendana ćerkice, te joj je poželeo sve najbolje uz snimak na kom se vidi kako je grli i ljubi sve vreme, ali Marije nema na snimku.

- Za moju Đurđu, na tvoj treći rođendan. Postoje ljubavi koje se ne objašnjavaju. Koje ne traže dokaze, ni reči. Postoje pogledi koji govore više od svega — i male ruke koje, jednom kad te zagrle, zauvek ostaneš njihov. Takva je naša ljubav, ćerko.

Ti i ja — od prvog daha povezani nevidljivim nitima iskrenosti. Samo čista duša uz dušu. Srce uz srce. Danas puniš tri godine. Tri čista čuda. Tri sveta koja su mi promenila život. A ja svaki dan zahvaljujem nebu što si baš ti došla u moj svet. Možda još ne znaš šta sve oko nas postoji. Možda još ne znaš šta sve ljudi znaju da urade, kažu.

Ali jednog dana hoćeš.I kad dođe taj dan, kad ti neko nešto kaže o meni, samo me pogledaj u oči. Biće ti jasno sve. Zato ti sad ovo pišem. Da znaš da tvoj tata možda nije savršen — ali nije ni ono što pričaju. On je onaj koji te voli bez ostatka.Onaj koji se za tebe bori i kad mu je najteže. Koji ti pravi svet od ničega, dok svi gledaju sa strane.

Oni koji me stvarno znaju, znaju ko je tvoj tata, i znaju i to — da si ti moj ponos.Da mi je srce celo kad ti trčiš ka meni. Da mi je duša mirna kad te gledam kako spavaš — nasmejana, spokojna.I možda ti još ne znaš da sam ja onaj koji ti ispod pokrivača šapuće da si moje srce. Ali osetićeš. Kad jednom svet postane hladan, setićeš se da te jedan čovek voleo više nego sebe. Kad si prvi put rekla „tata“ – svet mi je stao. Ne zato što sam plakao.

Već zato što sam tada znao da imam nešto što niko ne može da mi uzme. Znao sam da imam tebe — nekoga ko će me voleti istinski, kad je lepo i kad je teško,nekoga ko me neće izdati nikad. I možda je to i najvažnije što imam u životu. Nekoga čija je ljubav iskrena, tiha i moćna. Nekoga ko mi neće okrenuti leđa nikada, ma koliko teški dani bili. A to si ti. I danas, dok ti slaviš tri godine, ja slavim što sam tvoj. Tvoj tata.Tvoj čovek zauvek.I nek svi pričaju šta hoće.Ti ćeš uvek znati jedno da si voljena najčistije što može. I da tata nikad nece prestao da veruje u tebe. Srećan ti rođendan, malena. Ostani, ćerko moja, zauvek ista, a ja ću biti onaj stari što te gleda i čuva s osmehom, ma šta da dođe. Tvoj tata - stajalo je u Jovanovoj objavi, a mnogi su se pridružili čestitkama.



Autor: N.B.