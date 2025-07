VOLELA BIH DA SE ONI VRATE! Džejla Ramović o žiriju Zvezda Granda i Bojanu Cvjetićaninu: ON JE PRELEP, imaju na čemu da mu zavide

Pevačica Džejla Ramović je nedavno završila fakultet, diplomirala je na smeru međunarodnog preduzetništva u Španiji.

Sada je otkrila kako se oseća nakon ovako velikog uspeha, kao i da li planira da se preseli u Španiju nakon diplomiranja.

- Taj period učenja i spremanja za diplomski je bio težak, pojela sam se živa od stresa. Imala sam ogromnu odgovornost da sve bude savršeno, baš sam se dugo pripremala i jako sam zadovoljna. Toliko sam ponosna na to, baš divan period. Drago mi je da sam to uradila za sebe. Bilo mi je prelepo, uživala sam pune dve godine u Španiji, ali više mislim da ne bih. Otvorena sam za sve opcije u životu, ali se sada trenutno ne bih selila tamo.

Džejla Ramović je pomenula i mladog pevača iz Slovenije Bojana Cvjetićanina, sa kojim je postala veoma bliska, a koji je bio sa njom u trenutku kada je diplomirala. Kako kaže, on je ušao u krug njenih najbližih i najvažnijih ljudi.

- Bio je tu, mogli ste da vidite. Zadovoljan je mojim uspehom, bilo je stvarno super. Cela moja porodica i moji najbliži ljudi su bili tu sa mnom, bilo nam je prelepo i mimo diplomskog smo ostali tu par dana onako svi porodično, bilo je ekstremno lepo.Na pitanje da li Bojanu Cvjetićaninu muškarci imaju na čemu da zavide, Džejla se nasmejala i zagonetno odgovorila:- Prelep je i super, dečko je velika zvezda, naravno da imaju na čemu da mu zavide.

Kada smo je pitali da li je istina da su u emotivnoj vezi, Džejla Ramović se nasmejala pa rekla:

- Nećemo ništa definisati, na ta pitanja nemam odgovore nikada, a ćutanje aposulutno ne znači odobravanje.

O ZVEZDAMA GRANDA

Džejla Ramović je prokomentarisala i finale "Zvezda Granda" koje se održava večeras, kao i članove žirija.

- "Zvezde Granda" su nešto što je na duge staze i mislim da oni ne mogu biti ugašeni nikada jer je to jedna veća sila. Ne znam šta će biti sa žirijem, ovo sve do sada što su birali bilo je zanimljivo. Volela bih da se vrati recimo novinarski žiri, bilo mi je sjajno kada je Vesna Milanović bila u žiriju, tj. kada su uključeni i drugi ljudi, ne samo pevači. To bi bilo zanimljivo, ali ostavljam sve stručnjacima, oni su preuzeli sve to što je Saša zamislio i znam da vrlo dobro znaju šta će raditi i da će to uraditi najbolje - rekla je Džejla Ramović, a kojoj je favorit i šta misli o ovoj sezonu, poslušajte u izjavi na početku teksta.

