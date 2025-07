NISAM BOŽA DŽONS DA IZIGRAVAM DEGENERIKA! Lakić urnisao bivšeg cimera, pa prozvao Stefana Stojanovića: Njegova devojka ima frustracije! (VIDEO)

Mina Vrbaški, voditeljka emisije "Farmeri - Narod pita", ugostila je večeras na Narodnoj TV Aleksandru Jakšić i Nikolu Lakića, koji su na samom početku prokomentarisali odsustvo Stefana Stojanovića iz večerašnje emisije.

Jakšićeva se prva oglasila.

- Povremeno sam u kontaktu sa njim, trebalo je da gostuje sa mnom, međutim došlo je do nesporazuma. Pitala sam ga da mi da njegov broj, to je u negativnom smislu ukapirao, tako da naljutio se, ne znam zašto. Rekao je da neće da dođe. U vezi je, pomirio se sa devojkom... Verovatno ne bi štimalo nešto aako bi došao. Ne treba da tako razmišlja ni njegova devojka, ni on. Nikada nisam rekla ništa loše za njega, niti on - rekla je ona, a potom je svoj stav izneo i Nikola Lakić:

- Očigledno je toj devojci na pameti da mu sreže u brk da se ne pojavljuje u emisijama sa Jakšićkom. Ima lični konflikt sa njim samim i frustracije, pa mu ne da da gostuje sa Jakšićkom, misli da će da završi sa njom. Ovim pokazuje njegovu nemoć, trebalo je da kaže da li sedi na dve stolice - rekao je Nikola.

On je prokomentarisao i svoj odnos sa Jakšićevom.

- Nema potrebe da ulazimo u neke rasprave. Mi smo bili BFF prva dva-tri meseca, posle razmimoilaženje mišljenja, putevi su nam se razišli. Nema potrebe da ratujemo, da skačem na nju, da vrištim... Nisam Boža Džons da izigravam marionetu i degenerika. Jakšićeva ume da kaže u brk ono što misli, igra otvorenih karata, volim takve igrače. Ona je jedna od retkih koja je umela da se suprotstavi, volim da imamo zdrave rezone, zdrav sukob, to je čar rijalitija - rekao je Lakić.

Autor: Pink.rs