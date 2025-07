Stigao da podrži finaliste Zvezda Granda!

Dragan Kojić Keba večeras se pojavio na finalu Zvezda Granda vidno dobro raspoložen. On je najpre otkrio da li bi sa svojom suprugom obnovio zavete kao što su to uradili Zorica Brunclik i Kemiš.

- Ne pada mi na pamet - poručio je Keba, a onda je progovorio o spekulacijama da će u sledećoj sezoni on zameniti Mariju Šerifović u žiriju.

- Ne bih ja o tome. Pre svega volim te manifestacije, posebno ovu, osećam se uvek dobro i komforno. S ljubavlju sam došao večeras da podržim sve finaliste. Blizu srca su mi, svima sam poželeo sreću bez izdvajanja bilo koga. Tek ih čekaju izazovI, ovo je samo stepenica na koju su zakoračili. Tih 38 godina stalno ideš, uvek može još. Publika ne može da se prevari, ona to oseti, da li je voliš ili je ne voliš. Nema dodvoravanja publici, ja ne kažem ''Volim vas'', to samo izlazi odavde - rekao je Keba i progovorio o nedavnom koncertu u Loznici.

- S Loznicom sam svaki dan u mislima. To je bio predivan koncert, zahvaljujem se mojm Lozničanima. Mogao sam do ujutru da pevam. Što se Nataše tiče, ona se sad bavi montiranjem mog koncerta u Loznici. Bilo je nekih trenutaka, treba to sve da se koncipira. Biće nastupa na kojima će sigurno i ona biti specijalni gost - poručio je pevač.

Opširnije u nastavku:

Autor: M.K.