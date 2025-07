BILO MI GA JE ŽAO, ŽELIM MU SVE NAJBOLJE: Viki Miljković progovorila o žestokim optužbama kandidata i primirju nakon javnog izvinjenja (FOTO+VIDEO)

Viki Miljković pojavila se večeras na Košutnjaku, gde se održava finale "Zvezda Granda", gde pruža punu podršku svojim kandidatima, kojima je bila mentor.

Viki je na samom početku progovorila o sezoni kojoj je došao kraj, ali i firmi u Turskoj.

- Mislim da je čitava ova sezona bila jako čudna, drugačija, emotivno teška i zaista svi želimo kraj i neka najbolji pobedi. Turski razumem, ali ne pričam još dovoljno, ali ne znači da neću da učim. Volim da učim jezike i kad budem našla vremena sigurno ću učiti. Ja sam srećno udata žena već 30 godina. Taške je moja najveća ljubav. Mi u Turskoj imamo firmu i tamo često provodimo vreme - rekla je Viki, a onda progovorila o optužbi kandidata da je uzela mito.

- Ja sam preko mog advokata rekla sve što sam imala. Svim svojim kandidatima pružamo najbolje što možemo. Ja ne ulazim u to šta će ko da kaže, ali svako ko izgovori tako nepto ići će na sud. Ja sam njaga jako podržavala u takmičenju i vodila o njemu računa dok je bio kod nas. Trudila sam se da uvek ima obezbeđeno i gde će da spava i šta će da jede. Takvi smo za sve kandidate. Nije mi bilo krivo jer ja znam šta je istina, on je hteo da izazove neku senzaciju. On je tražio da se vidi sa mnom i Tašketom i izvinio nam se. Opet mi ga je bilo žao, želim mu sve najbolje, ali ko god da tako nešto pokuša ići će na sud. Ovo je bila opomena pred tužbu i on se izvinio - kaže pevačica.

Autor: M.K.