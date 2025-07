Veliki uspeh ovog mladog momka, raskošnog glasa!

Nikola Stanišić, dvadesetčetvorogodišnji pevač iz Skoplja, sinoć je zasluženo osvojio titulu pobednika sezone 2024/25 najgledanijeg muzičkog šoua „Zvezde Granda“. Nakon deset meseci intenzivnog takmičenja i 36 emisija, Nikola je briljirao pred publikom i žirijem, ostavljajući sve bez daha.

Njegova mentorka, Svetlana Ceca Ražnatović je dugo verovala u njegov talenat, a njen izbor pokazao se kao pun pogodak, jer mladi pevač sinoć osvojio i publiku i žiri.

Za finale je izabrao čak tri makedonske numere: “Uči me majko”, “Teško mina doktore” i “Ke ti dojdam”, izveo ih besprekorno te osvojio gromoglasne ovacije. Nakon uručene statue pobednika takmičenja ''Zvezde Granda'', Nikola je otkrio kako se oseća za portal Pink.rs i progovorio o daljim planovima u svojoj karijeri.

Na samom početku razgovora za Pink.rs, njegov mentor, folk zvezda Ceca Ražnatović, otkrila je detalj koji je javnost prvi put čula, da je Nikola u jednom trenutku ozbiljno razmišljao o tome da napusti takmičenje, i to zbog teške tragedije koja je pogodila njegovu rodnu Makedoniju.

- Nikola je kada se desila tragedija u Makedoniji hteo da odustane. Pozvao me je, konsultivao i rekao “ne mogu da nastavim svoje takmičenje, imao sam tragediju u porodici.” Ubedila sam ga da da ipak ostane u takmičenju, jer on ne može da promeni to što se desilo. Ta tragedija jeste emotivni pogodila čitav Balkan, čitav svet, a ja sam Nikoli objasnila da njegova pesma može da dotakne mnoga srca, jer on to zaslužuje svojim talentom - istakla je Ceca.

Tačno je, Ceca je me je ubedila da ostanem u takmičenju - dodao je Nikola.

Ceca nije krila ponos zbog Nikoline pobede, te je otkrila je da je od prvog trenutka verovala u njegov talenat i uspeh.

Kada smo se prvi put sreli, kao mentor i kandidat, rekla sam mu “mi ćemo u finale”. Veoma sam srećna i ponosna, zaslužio je pobedu. On je talentovam, mlad momak, koji nije tokom takmičenja skretao pažnju na sebe, a bio je od samog početka neko ko je dobijao svih šest glasova. Svi znamo koliko je teško dobiti svih šest glasova i kolika je to čast. Bili smo dobar tandem. Nikola, želim ti mnogo sreće u karijeri, sve ovo zaslužuješ.Pevao sam makedonske pesme, zato šo ih volim, ali isto tako, Ceca veoma voli Makedoniju. Uspeli smo, ljudi - rekla je Ceca.

Nakon što su se emocije slegle i reflektori u studiju „Granda“ počeli da se gase, Nikola Stanišić je za otkrio gde planira da nastavi pobedničko veče i kakvi su mu prvi koraci nakon spektakularne pobede, usled čega je priznao i da se nadao pobedi.

Idemo da proslavimo moju pobedu. S obzirom na to da sam video koliku podšku imam iz Makedonije, očekivao sam. Vodim sve svoje kolege da se proveselimo i popijemo. Svi smo zaslužili pobedu, jer smo se kroz ovih devet meseci združili, bili tu jedni za druge i pokazalo talenat. Idemo da proslavimo, a šta ću dalje, to ne znam, polako… - kazao je Nikola.

Nikola je otkrio i koji su mu saveti njegove mentorke najviše značili.

Ceca me je savetovala da pevam makedonske pesme, kao što vidite, bila je u pravu. Moj savet svim budućim učesnicima “Zvezda Granda” je da slušaju svoje mentore - istakao je on.

On je za sam kraj otkrio ko mu je bila najveća podrška tokom takmičenja, koje je trajalo devet meseci.

Moja porodica, prijatelji i čitava Makedonija - priznao je Nikola.

