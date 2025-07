Kandidat Svetlane Cece Ražnatović, Nikola Stanišić pobedio je u "Zvezdama Granda", a pevačica je priznala da je presrećna zbog njegovog uspeha.

Naime, Ceca je bila mentorka Nikoli Stanišiću, koji je odneo pobedu u "Zvezdama Granda", a koji je hteo da odustane od takmičenje.

- Hvala puno, stvarno sam presrećna i toliko je bilo, bar meni, napeto u finalu, tri kandidata, ko je prvi ko je drugi... Svakako uvek govorim da nije apsolutni uspeh samo pobediti, nikad se ne zna. Mnogo smo imali zvezda "Granda", koje čak nisu bile ni u finalu a napravile su karijere, ali je jako lepo okititi se nagradom, slagala bih kada bih rekla suprotno. Nikoli stvarno želim da iskoristi svoj vanserijski talenat, on mnogo dobro peva i on je povratnik u "Zvezdama Granda". Hteo je da odustane kada se desila ona velika tragedija u Makedoniji, apsolutno sam ga razumela, jer je razlog bio veoma jak i potresan i bolan. Pričali smo, i ja sam rekla da ne bi trebalo da odustane jer odustajanjem ne može da promeni situaciju koja se desila. Poslušao me je i evo Bogu hvala podigli smo pobednički pehar.

Ceca je istakla da joj se kandidati uvek mogu javiti za pomoć i da će im uvek biti oslonac u karijeri.

- Ja sam četiri godine u "Zvezdama Granda" i ja sam u kontaktu sa svima njima, oni imaju moj broj telefona i kad god im nešto treba ja sam tu. Ne možete, a da se emotivno ne evolvirate sa tom decom,, mi skoro godinu dana radimo, vežbamo zajedno, i punim srcem se borim za njih i protiv žirija, i protiv produkcije. Biće mi zadovoljstvo da svima njima budem vetar u leđa i nadalje, jer njihov uspeh je i moj uspeh.

Ceca je bila mentorka i Šejli Zonić koja je prošle godine odnela pobedu u "Zvezdama Granda", a ove je to učinio isto njen kandidat Nikola Stanišić.

- Pretprošle godine sam imala vicešampiona, prošle godine pobednica i vicešampiona, ove godine šampiona, moj skor je odličan. I da je moja kuma pobedila, osećala bih se kao da sam ja pobedila, znam da je i u njenom slučaju tako. Mi smo više od kumstva, mi smo familija, kao sestre.

"Ujutru idem na odmor"

- Anastasija je pratila, svi su pratili moji i navijali. Ujutru idem na odmor, započela je Ceca i otkrila da li planira uskoro da objavi nove pesme:

- Maja Berović, Tea Tairović, Barbara Bobak, Andreana Čekić su izbacile super albume i u ovoj situaciju u kojoj se nalazimo u zemlji je to vrlo hrabro. Ja neću izbacivati ove godine, nije mu vreme, pa ako sam čekala 10 godina, mogu i par meseci. Album će biti, za Ušće ne znam.

Ceca je prokomentarisala i spekulacije da nije u dobrim odnosima sa Damirom Handanovićem.

- Piše se da smo Damir Handanović i ja u lošim odnosima, a mi nismo. Imali smo blistavu saradnju, ja pevam sve te njegove pesme koje su hitovi i cenim ga i poštujem izuzetno kao autora, međutim on za sada nije imao za mene pesme. Normalno je ako ti se nešto ne sviđa, ne snimiš, ako napravi nešto dobro naravno da ću ubaciti na albumu, rekla je Ceca.

