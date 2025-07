Dugovao je Popoviću 68 hiljada evra! Svakog dana je uzimao novac od njega, a onda je usledio ŠOK: Molio sam ga, ali nije hteo ni da čuje

Kompozitor Goran Ratković Rale gostovao je nedavno u svojoj ispovesti govorio je i o odnosu sa Sašom Popovićem. Naime, život Gorana Ratkovića Raleta je bio veoma interesantan, čak do te mere da u jednom trentuku nije znao koliko duguje.

Jednom prilikom Saša Popović je došao i pitao ga da li zna koliko mu je dužan, a kako je tada Rale pričao, on je dnevno dolazio da uzme od 500 evra do 20.000.

- Svakog dana - rekao je Rale.

Pored studija u kom je Rale radio postojala je kafeterija u koju su dolazili da jedu i piju mnogi koji su se pozivali na Raleta pa je tako plaćao mesečno i po 10.000 maraka.

- Jeste. Sve ono što sam zamislio kao dete, a verovali ili ne, maštao sam da jedem meso svaki dan. Koliko su baba i deda bili štedljivi i onda kad mi se desilo to da sam počeo da zarađujem ogromne pare, ja to uopšte nisam gledao kao nešto svoje. Ali ja sam gledao, to je, ma to je meni dao neko, nema, Bog mi je dao, ma daj to ljudima sve - ispričao je Rale, a onda je jednog dana Saša Popović došao i pokazao mu papir sa dugom na kom je bilo napisano 68.000.

- Ovako kaže: "Ne duguješ mi više ništa, nemoj da si mi potražio, od danas mi više ne tražiš ni jednu marku". Ja ga molim, nemoj to da radiš, šta mi je to, to mi je, možda mesec dana rada, nemoj, molim te, nemoj, pa evo, vratiću ti sad. I ne, neće da čuje, neće da čuje, i tu sam se ja posle pogubio - ispričao je Rale.



Autor: N.B.