Pobednik Zvezda Granda, Nikola Stanišić bio je sagovornik Nemanje Vujičića u emisiji "Premijera vikend specijal".

Progovorio je o saradnji sa Cecom Ražnatović koja mu je bila mentor tokom takmičenja, ali i o narednim planovima i prvim koracima u karijeri.

- Ja još uvek ne mogu da se osvestim šta me sve snašlo, presrećan sam. Očekivao sam, ali nisam bio siguran do samog kraja. Desila mi se tragedija, hteo sam da odustanem, ali je Ceca bila uz mene i nagovoirila me da nastavim sa takmičenjem. Ceca je otkazala godišnji odmor da bi bila juče sa nama i zahvalan sam joj na tome -rekaoje Nikola.

- Ne znam šta me je snašlo, život mi se okrenuo za sekund. Nadao sam se prvom mestu, ali kasnije ništa nisam znao, znam da je ceo Balkan bio uz mene i cela Makedonija. Stalno me zovu, mislim da mi spremaju doček -rekao je Nikola.

- Otac mi je sa Kosova, a majka iz Makedonije. Uskoro sam malo i u Srbiji, svuda sam po malo. Samo da bude ono naše, Balkan -otkrio je Nikola.

- Prvo finale bez Saleta, bilo je kao prazno, ali smo osećali taj duh koji je bio sa nama. Suzana kaže da je preponosna, pričali smo, ali sa zaboravuio šta mi je rekla. Sinoć sam sa Cecom pričao, imamo neke datume za njene koncerte, sad mi je čast što mi je pokazala datume koncerata na kojima preba da budem gost. Uskoro dolazim za Makedoniju -rekao je Nikola.

- Meni ovo znači za moju karijeru, bilo je teško jer sam iz Makedonije. Desilo se to da pevam po inostranstvu, tako da glasao je ceo Balkan. Tek sad počinje moja borba da snimam pesme i da se promovišem. Danas kad mi jave kakve obaveze imam ove nedelje, vraćam se za Makedoniju -kazao je pobednik Zvezda Granda.

Autor: M. V.