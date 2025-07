Nikada neće prihvatiti moje prezime: Senidah progovorila o problemu u Sloveniji, jedna stvar je muči

Senidah Hajdarpašić jedna je od trenutno najvećih zvezda na Balkanu.

Ona je odrasla u Ljubljani, korene vuče iz Bijelog Polja, a poreklo joj je i iz Bosne. Međutim, pevačica kaže da je nijedna zemlja ne prihvata kao svoju.

- Neki ljudi me doživaljavaju kao svoju, a neki me nikad neće prihvatiti. Recimo, u Sloveniji nikada neću biti prihvaćena jer je moje prezime na "ić". Moji su koreni iz Bosne i iz Crne Gore... Eto, ni u Beogradu opet nisam, da kažemo, Ivana, nego sam Senidah. Dođem u Sarajevo, pa nisam iz Sarajeva nego iz Crne Gore. Nikom ne mogu da udovoljim. I onda mi je drago kad me ljudi smatraju svojom. Sve je u redu, naravno. Ja sam to što jesam i meni su ljudi ili dragi, ili niko i ništa. Volim sav narod, dobre ljude. Imam veze i s Makedonijom i s Hrvatskom. Ja sam tu gde sam i stvarno mogu da kažem da sam rođena u Jugoslaviji i zauvek ću ostati Jugoslovenka - rekla je Hajdarpašićeva za bosanske medije.

Podsetimo, gde god Senidah zakaže koncert, u bilo kom gradu i državi na Balkanu, posećenost bude rekordna. Iako je niko ne smatra svojom, činjenica je da popularna pevačica ima čime da se pohvali. To je ljubav publike iz cele bivše Jugoslavije.

Autor: N.B.