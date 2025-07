Anja Mit oktrila pol bebe: Glumica ne krije sreću, evo da li će dobiti dečaka ili devojčicu

Presrećna!

Anja Mit nedavno je objavila srećne vesti da je u drugom stanju. Sada se oglasila i oktrila i pol bebe.

- Nosim dečaka, nalazim se u veoma lepom životnom periodu - rekla je Anja Mit za Gloriju.

Podsetimo, iako nije otkrila sa kim je u vezi, vrlo brzo se saznalo da je reč o poznatom košarkašu Vladimiru Petroviću, koji je 15 godina stariji od nje.

Anja i njen novi partner su, podsetimo, nedavno uhvaćeni kako se ljube nasred ulice.

- Upoznali smo se na snimaju emisije koju sam tada vodila. Imala sam zadatak da letim avionom, a on da upravlja jer je pilot. Bila je to ljubav na prvi pogled i let koji ću zauvek pamtiti - rekla je ona ranije.



