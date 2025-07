Zmija se obmotala Veljku Ražnatoviću oko ruke! Cecinog sina 'napao' opasan gmizavac: Malo smo se rvali...

Bez straha u zagrljaju zmije

Veljko Ražnatović objavio je fotografiju na kojoj drži zmiju i izazvao lavinu komentara.

Naime, sin Cece Ražnatović, Veljko Ražnatović je veoma aktivan na društvenim mrežama gde često deli trenutke iz svoje svakodnevnice, a sada je objavi fotografiju koja je zaprepastila mnoge.

Veljko je u rukama držao zmiju i u opisu fotografije napisao: "Malo smo se rvali", a onda je objavio snimak na kom se igra sa zmijom.

Ubrzo su usledili komentari: "Ne bi voleo da sam u blizini", "Ok, dovoljno sam video"...

O životu Veljka Ražnatovića u Titelu

Nakon što se oženio, Veljko se sa suprugom Bogdanom i sinovima Željkom, Krstanom i Isaijom preselio u Titel, gde ima farmu svinja.

Komšije iz sela Stara Božurna su otkrile i koliko je koštalo imanje Veljka Ražnatovića, koji je u njihovom selu pokrenuo svoj privatni biznis.

- Ovaj plac je platio sigurno 30.000 evra, velika je farma koju ne može svako da priušti. Unutra ima mnogo svinja i prasića, kupio je i konja, a u sve to uložio je još najmanje 20.000 evra. Imaju ljude koji dolaze i vode računa o svemu. Nisam ljubomoran, meni je drago što je tu, ja svakako ne bih imao para to da kupim. Bolje što je on kupio, pa ulaže u to, nego da propada - ispričao je komšija.

Veljko je na svom imanju sagradio i objekat od 5.000 kvadrata i zaposlio brojne ljude, te od svog biznisa izdržava svoju petočlane porodice, potpuno samostalno.

Autor: S.M.