Danas ga niko ne prepoznaje! Naš pevač se prepolovio, ljudi ostaju u šoku kada ga vide

Pevač Marko Gačić (28) dok se takmičio muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" kuburio je sa viškom kilograma, a onda je uzeo stvar u svoje ruke i prepolovio se.

Naime, Marko je rešio je da potpuno promeni životne navike i posveti se zdravoj ishrani zbog čega je uspeo da izgubi 50 kilograma i danas je neprepoznatljiv.

Marko je svojevrmeneo gostovao u jednoj emisiji, a voditelj je ostao zatečen kada ga je ugledao.

- Gde si ostavio drugu polovinu Marka Gačića, ako nije problem da saznam?- upitao ga je voditelj kroz smeh.

- U frižideru - našalio se pevač, a potom se osvrnuo na trenutak odluke, ali i ceo proces koji je prošao kako bi danas imao savršenu liniju.

Podsetimo, Marko je već u 20. godini dobio prvo dete, ćerkicu Nikolinu, i za takmičenje ''Zvezde Granda'' svojevremeno se prijavio sa samo 13 godina i tu audiciju neće zaboraviti dok je živ.

- Imao sam 13 godina na prvoj audicija za ''Zvezde Granda''. To se sećam zato što pamtim da me nisu pustili da se prijavim i morao sam da napišem da imam 16 godina. To ima i na snimku - rekao je Marko u emisiji ''Zvezde Grand Specijal''.



