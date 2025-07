Prvo suočavanje posle raskida! Gori studio zbog Elene i Ognjena, farmerka priznala zbog čega je LJUBAVI ODZVONILO!

Elena Petrović i Ognjen Ravić, koji su se zavoleli tokom učešća u rijalitiju "Farmeri", definitivno su stavili tačku na njihovu emotivnu vezu, saopštili su večeras u emisiji "Narod pita" na Narodnoj TV.

Elena na početku emisije nije želela da detaljiše, već je voditeljki odmah rekla da želi da čuje šta će Ognjen reći.

- Završili smo definitivno, pitajte njega - prebacila je lopticu Elena.

- Drago mi je što smo večeras zajedno, što da ne. Šta da kažem, isto mi je kao i njoj, OK. Blejim ovih dana sa drugarima, malo izađemo, popijemo, ludujemo... Mladalački.Šta god da sam ružno rekao, bilo je u afektu. Za moj i njen odnos krivi smo ona i ja. Tu više ulogu igra inat, nerazumevanje kako moje, tako i njene. Pričali smo normalno, samo što ona ima svoju teoriju, ja svoju, ona se ne slaže sa mnom, ja sa njom - pomirljivo je počeo Ravić.

Petrovićeva je potom otkrila šta mu je zamerila.

- Glavni razlog je taj što sam Luksu pružio ruku i što nisam stao na njenu stranu da je odbranim. U milion rasprava sam pominjao šta je ona radila, pomenuću svaki put, to je istina i ne mogu da mi izađu iz glave. Tako neke stvari moraju da se zasluže, mislim na odbranu. Meni se zameraju neke stvari, e pa uvek ću i ja da prebacim i zamerim njoj. Tako dolazi do inata, konflikta - rekla je Elena, a potom dodala:

- Svi znaju da je sve bilo okej, funkcionisalo sve napolju, nismo imali nikakav problem. Mnogo dobijam poruka da li je neko bacio rovca u emisiji, hoću da kažem da niko nije kriv osim nas dvoje. On jednostavno nije imao neko poverenje, pa da mi kaže... Došlo je do rasprave između Luksa ono veče, kada je napao mene, pa mu je sutra pružio ruku. Bilo koji muškarac, kada stoji uz svoju ženu, treba da priča sve i da me uputi u neke stvari, a ne da saznajem od nekog drugog. Naljutila sam se na njega, mislim da sam stavila tačku na neke stvari. Danas, sutra kad bude razumeo kako treba da se ponaša zaštitnički... Rea, kakva god da je, Sale je upao u emisiju i stao uz nju, ja sa Ognjenom to nisam doživela.

Ognjen joj nije ostao dužan:

- Znam da stanem u odbranu svoje devojke, ali stojim iza toga da neke stvari treba da se zasluže. Ne zaslužujem tu vezu koju smo imali, na kraju je ispalo da se nismo našli na tom polju. Ona ima svoje razmišljanje, svoju teoriju, ja svoju.

Autor: pink.rs