MAMA U SVE UMEŠALA PRSTE?! Ognjenova porodica nije želela da čuje za Elenu, nikada mu neće preći preko onog što joj je uradio!

Elena Petrović i Ognjen Ravić suočili su se prvi put posle raskida u emisiji "Narod pita" na Narodnoj TV, gde su obelodanili detalje svog ljubavnog kraha.

Ravićeva majka nije podržala taj odnos ni tokom trajanja rijalitija "Farmeri", gde su se zavoleli, a ni posle njihovog izlaska sa imanja ništa se nije promenilo.

- Ne komentariše žena puno, njoj je to bezveze. Krivo joj je što se tako dešava, što je ona takva ispala, što sam ja radio neke stvari, ali... - rekao je Ravić, kom se ne dopada Elenino ponašanje.

- Ona se ne ponaša kako jedna devojka treba da se ponaša prema svom dečku. Stalno zvoca, za sve. Svaki dan je imala nešto da zameri, što ovako, što onako.

- Ti se stalno vraćaš na rijaliti. Kako se ponašam prema tebi napolju? Ne mogu da kažem neke stvari. Nikad mi se ne javlja na telefon, uvek pišem poruke. Mislim da dečko uvek treba da mi se javi, u bilo koje doba dana i noći, ako je nešto hitno... Ne, ja njega čekam po ceo dan, pa ga pitam šta radi... Ne mogu da verujem da ima 24 godine i da meni ne može da se javi na telefon - šokirana je bila Elena, na čije je izlaganje Ognjen imao spreman odgovor.

- To je samo jedan od primera. Rekao sam da ne želim da pričam sa njom u prisustvu svoje majke i sestre, iz poštovanja prema njima, znam da je ne vole, da je ne gotive. Rekao sam tada da ne mogu da se javim, pitao sam da li je hitno, ako jeste javiću se. Ona se naljutila, a to je samo jedan od primera njenog zvocanja. Zvocala je ona za mnogo više stvari. Ne volim kada mi bilo ko zvoca. To može da se trpi do nekih granica, ali... - objasnio je on.

Autor: pink.rs