Trudna Anja Mit besna kao ris, svi se pitaju kome je posvetila OVE REČI: Pijete li svoju kafu ili vas zanima kakva je tuđa?!

Glumica Anja Mit u blagoslovenom je stanju, a sa novim partnerom, kog je zavolela odmah posle razvoda, čeka dečaka.

Njih dvoje trenutno uživaju na moru, odakle se sada Anja oglasila prilično izrevoltirana nečim - pretpostavlja se time što ljudi previše zabadaju nos u tuđe živote.

- Pijete li svoju kafu ili vas zanima kakva je tuđa? Slađa ili gorča od vaše, deblja ili tanja, sa penom ili bez pa vam tek onda vaša bude dobra? Imate li svoje cveće u dvorištu ili zalivate komišjino, ili nikako da počupate svoj korov? Znate li se da se i gledanjem oduzima vreme? Možemo ga iskoristiti na nešto svoje, naše, na bolje. Društvene mreže bi uz neko uputstvo možda za neke bile pametnije korišćenje, ali opet, znaju li svi da čitaju? Nekad pomislim da znaju samo da pišu, zvuči čudno. Plasira nam se vreme “Klika” ,”Lajka”,” Šera” , a zapravo se plasira površnost, odsustvo empatije, manjak sopstvene simpatije. O nama slikaju slike ne baš vesti naivni slikari, a nekolicina njih uz opciju komentarisanja leči svoja nezadovoljstva... Sve u svemu, tvoja kafa je najbolja investicija kojom možeš sebe da počastiš - napisala je Anja, a svi se pitaju kome je posvetila ove reči.

Podsetimo, Anja je pre 5 meseci otkrila da se nakon sve i po godina razvela od pilota, a sada sa novim partnerom čeka dete. Anja Mit je danas sve iznenadila slikama sa mora, na kojima je pozirala u kupaćem kostimu, a njen trudnički stomak je bio u prvom planu.

Inače, Anja je dugo krila ljubav sa pilotom od svih, a jednom prilikom je otkrila kako su se ona i Ognjen upoznali.

- Upoznali smo se na snimaju emisije koju sam tada vodila. Imala sam zadatak da letim avionom, a on da upravlja jer je pilot. Bila je to ljubav na prvi pogled i let koji ću zauvek pamtiti - rekla je ona ranije.

