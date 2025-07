Prvo oglašavanje posle finala! Suzana Jovanović se javno obratila pobedniku Zvezda Granda, iako nije bio njen favorit

Prošle subote održano je veliko finale "Zvezda Granda", a trijumfovao je Cecin kandidat Nikola Stanišić iz Severne Makedonije.

Gala večeri prisustvovala je i Suzana Jovanović, supruga pokojnog Saše Popovića, idejnog tvorca ovog takmičenja. Ona je pobedniku uručila plaketu koja nosi Sašino ime, a za nju je ovo veče bilo toliko emotivno da je zaplakala.

Suzana se posle finala oglasila na Fejsbuku, gde je pobedniku čestitala, iako je njen favorit bio trećeplasirani Zoran Ružić Ferari.

- Sve čestitke pobedniku ovogodišnje sezone "Zvezde Granda" - napisala je Suzana Jovanović, koja je u subotu bila vrlo emotivna.

- Čestitam svim kandidama, i onima koji su morali da ispadnu. ovo nije kraj. Kao što nije kraj to je Sale otišao. Oseća se da je on večeras ovde. Za mene je emotivno veče i za moju porodicu. Jedva se držim, ali moram, ali ovo specijalno priznanje zalužuje, da on to treba da uradim, ali ništa manje neću uraditi, kao što bi sale uradio. Želim vam velike karijere, uspeh, i da vam Sale bude zvezda vodilja za ceo vaš život - rekla je Suzana.

Autor: D. T.