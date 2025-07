Šok!

Naša voditeljka Jovana Jeremić jednom prilikom je otkrila da su ona i njen brat doživeli veoma traumatično iskustvo.

- Da mogu bacili bi me u septičku jamu, ali bih ja i iz septičke jame našla način da se izvučem! Kad sam bila mala zatvorila sam se sa svojim bratom u vitrinu za piće, tu nemaš vazduha. Počnem da se gušim, imala sam pet godina, to je istina. Moj brat isto je počeo da se guši. On je krenuo da gubi svest, ja sam bila svesna da ćemo da se ugušimo, da je to to - rekla je Jovana tada.

- To su ogromne kafanske vitrine, tu se stavlja piće, dihtuje i ne možeš da izađeš. Meni proradi kefalo, setim se da ima sudopera koja je povezana i da postoji cev koja je povezana. Izvukla sam onu cev i kroz slivnik smo on i ja disali pola sata dok nas nisu našli. Ako sam to preživela, ima da preživim sve ostalo. To je instinkt za preživljavanje. Čovek uvek treba da se bori i ne sme da dozvoli da mu bilo šta pomuti um - dodala je ona.

Veridba u tajnosti, pa raskid

Podsetimo, Jovana Jeremić verila se nedavno u strogoj tajnosti. Biznismen Dragan Stanković ju je verio dijamantskim prstenom baš na dan njenog rođendana. Jovana je potom istakla da priželjkuje porodicu, ali da ima važije stvari kao prioritet:

- Svadba nije prioritet. Nisam ja taj tip žene da mi to bude prioritet u životu. Ljubav je uvek na prvom mestu, a te propratne stvari su mi usput.

Međutim, malo potom došlo je do raskida, na iznenađenje mnogih, te je svako krenuo svojim putem.

"Hoću kuću na Senjaku i poslugu" - Volela bih da se ove godine uselim u veliku kuću sa bazenom i da ta kuća bude, po mogućstvu, na Senjaku. Jedna lepa vila da to bude. Bitno mi je samo da uživam. Posluga se podrazumeva. Bitno mi je da imam ženu koja će da kuva i da čisti, moje je da šefujem - istakla je Jeremićeva.

Autor: Nikola Žugić