Đorđe David oglasio se nakon saznanja da je nekadašnji učesnik muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“, Mahir Petrović, prijavljen za pedofiliju.

Nije štedeo reči da osudi pevača Mahira Petrovića kojem prete ozbiljne sankcije zbog navodnog pokušaja obljube nad petnaestogodišnjakinjom.

- Sve pedofile bih obesio za ja*a u planini. To je moj stav. Da Bog da ga moje oči više nikad ne vide, jer ću ga izubijati od batina. To je sramota Božija! – poručio je Đorđe.

Roker je bio zaprepašćen navodnim postupkom Petrovića koji je karijeru pokušao da gradi kroz popularno muzičko takmičenje.

- Maloletnicu od 15 godina? Treba ozbiljno krivično da odgovara, ako postoji zakon. Sa 26 godina da startuje dete od 15 godina, pa moja Staša ima 11 godina. Zgazio bih ga i vratio se u rikverc – naglasio je David.

"Uveo bih teške robije i smrtne kazne za silovanja i pedofiliju"

Iako je Mahir bio jedan od mnogih koji su javno pružili podršku Đorđu, nakon što je u Severnoj Makedoniji imao saobraćajni incident sa tragičnim posledicama, roker kaže da ovakve situacije ne mogu da se porede ni na koji način.

- To nema nikakve veze. To što je pružio podršku je ljudski, a to što je uradio je neljudski. Situaciju koju sam imao, imao sam kao splet nesrećnih okolnosti, a posle devet dana sam apsolutno oslobođen svih optužbi. Ovo što je on uradio je bila namera. Razlika između slučaja i namere je ogromna. Prema tome, to što mi je dao podršku, to bi svako ko je normalan uradio. A on je ovim sada činom pokazao da u stvari nije normalan, već da je dečko koji ima problem u glavi i to je za krivično delo. Uveo bih teške robije i smrtne kazne za silovanja, pedofiliju, maltretiranje beba i dece. To je nešto gde sam jako radikalan i tvrd - zaključio je Đorđe za Grand.

Autor: Nikola Žugić