Vesna de Vinča, novinarka i vlasnica organizacija "Mis Srbije" i "Mis Crne Gore", otkrila je mnoge detalje svoje burne prošlosti.

Iza sebe ima dva braka i, kako je sama priznala, njen ljubavni život je išao iz jedne krajnosti u drugu.

Bila je udata za Milana Langa, a potom za Predraga Vitasa.

- Lango me je jurio i nije mi davao mira. Bio je 20 godina stariji od mene, moji su poludeli kada sam saopštila da hoću da se udam za njega. Venčao nas je Bata Živojinović, a ja sam se udala u crnini, nisam imala venčanicu. Kao da sam predvidela šta će se na kraju desiti - prisetila se nedavno Vesna i bez zadrške otkrila tajne tog braka:

- Brak sa Langom je bio biohemija. On, ekipa i ja smo non-stop bili pijani. Mislila sam da je to neki koncept života jer je Lango umeo da režira život. Međutim, ograničavao me je i nije mi davao da se razvijam, pa sam se od njega razvela.

"Drugi muž je bio stariji od mene 10 godina"

- Vitas je bio tip antičkog muškarca. Imali smo ozbiljan intelektualni odnos ispunjen strastima. Vezu smo otpočeli u mom stanu i te noći smo se ljubili punih pet sati. Vitas se razveo zbog mene, ali nisam ja rasturila njegov brak, to je već bilo završeno... On je od mene bio stariji 10 godina, bio mi je urednik, a u mene se zaljubio zbog jednog teksta koji sam objavila... Nije mi ništa branio, bio je moj veliki učitelj - pričala je tad De Vinča i rekla da joj se se posle njegove smrti desila još jedna velika ljubav, o kojoj nije želela da govori.

