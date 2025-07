Šok nad šokovima: Peci posle SUKOBA s Božom Džonsom lekari utvrdili povrede, otkrio šta se tačno desilo te noći! (VIDEO)

Ko bi rekao?

Voditeljka Mina Vrbaški ugostila je u emisiji ''Narod pita Farmeri'' Saleta Luxa i Predraga Lazića Pecu, a Peca je tom prilikom otkrio kako se osećao posle sukoba sa Božom Džonsom i šta su mu rekli lekari u Urgentnom centru.

- Peco, šta se desilo kada si nakon završetka emisije otišao u Urgentni? - upitala je Mina.

- U rijalitiju sam dosta puta imao sukobe i nisam mogao da odem u Urgentni, ali posle sukoba sa N.N. osobom, morao sam da odem. Odradio sam sve analize, bile su neke povrede, ali ništa nije strašno. Sramota me s kim sam se potukao, ali moram da se smirim - rekao je Peca.

- Šta ti je porodica rekla? - upitala je Mina.

- Pitali su me: ''Da li si normalan'', ne mogu da veruju s kakvim likom sam se potukao i to je to. Nisam trebao tako da odreagujem, ali imao sam dve hiljade poruka koje glase: ''Bravo, neka si ga pretukao''. Ja sam više sebe branio nego što sam se tukao s njim. Izbegavaćemo te situacije i nadam se da s takvom osobom više neću biti u studiju. On je dečko iz malog mesta i ne zna da se ponaša - rekao je Peca.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić