Otvorio prozor svoje duše i otkrio da se iza osmeha zapravo krije slomljeno srce!

U novom izdanju emisije ''Iza zatvorenih vrata'', autorka i voditeljka Snežana Zindović posetila je dom poznatog voditelja, Jovana Ilića, koji je progovorio o obrojnim temama, koje se tiču njegovog privatnog života.

Joca je po prvi put otvoreno progovorio o svom emotivnom životu i emotivnom brodolomu kroz koji je prošao. Iskreno je priznao da je umesto da ljubavni odnos kruniše brakom, na kraju ostao povređen i razočaran. Iako je verovao da je pronašao osobu sa kojom će graditi budućnost, sudbina je imala drugačije planove,

Šta se dešava na tvom emotivnom planu?

- To je ranjiva tema. Za poslednju vezu sam mislio da je za sva vremena. Verovao sam da će trajati, bilo je priče o braju, ali se izjalovilo. Kao da se juče desio taj brodolom. Usled moj najlepšeg perioda, dešava se najveći emotivni pad. Saznao sam da je osoba s kojom sam bio u paralelnom odnosu. Međutim, tad nismo bili u vezi, jer smo neposredno pre toga raskinuli, ali smo se viđali. Te smo bili prijatelj, te nismo. Tako je do skoro funkcionisalo. Kada su mi moji pomogli da kupim stan, u tom trnutku je trebalo da budem srećna zbog novog životnog poglavlja, a ja sam od drugarice tražio lekove za smirenje. Do skoro sam se svako veče raspadao. Dođem s posla, plačem u krevetu, uz Cecine pesme. Toliko sam suza prolio, da je jastuk mojim suzama bio natopljen. Morao dam jastuk na terasu da iznesem, kako bi se osušio. Emotivna izdaja me je pogodila. Sada sam bolje, Bogu hvala, ali tada se nisam mogao da dođem sebi. Već sam od samog početka znao da tu nema ljubavi, roditelji te osobe nisu bili za naš odnos, jer se ja bavim javnim poslom i estradom. Mislili su da ja imam neku korist od toga odnosa, a zapravo je ispalo suprotno.

Autor: Pink.rs