ISPLIVALE NIKAD VIĐENE FOTOGRAFIJE SA VENČANJA ŠABANA ŠAULIĆA: Goca je imala 17 godina, on 24, a ove godine bi slavili 50 godina braka (FOTO)

Njihova ljubav je večna!

Legenda narodne muzike, Šaban Šaulić poginuo je pre šest godina u saobraćajnoj nesreći u u gradu Bilefeldu, u severozapadnom delu Nemačke i tog dana je ceo Balkan utihnuo.

Svi su ronili suze za sjajnim pevačem čiji glas nikoga nije ostavljao ravnodušnim, a njegova porodica supruga Gordana, ćerke Sanela i Ilda i sin Mihailo i dan danas tuguju za njim.

Svi znaju da je ljubav Šabana i Gordane bila vanvremenska, ona je uvek bila uz njega, davala mu vetar u leđa, a sam Šaban je govorio da bez nje nikada ne bi postao to što je bio, neprikosnoveni kralj narodne muzike.

Kruna njihove ljubavi, naravno su njihova deca, na koje je pevač bio ponosan.

Ove godine bi Šabam i Gordana proslavili pedeset godina braka, a na njegovom zvaničnom Instagram profilu koji od nedavno služi da očuva uspomenu na Šabanov lik i delo i karijerju, danas je objavljena slika sa venčanja Goce i Šabana.

- Slike iz porodične arhive, do sada nikada viđene, uspomena su na vreme kada su jedno drugo prvi put odabrali. Ona je tada imala samo 17 godina a on 24 — a ove godine bi slavili 50 godina braka. Mnogi koji znaju njihovu priču, znaju da su se voleli, rastajali i ponovo nalazili. Na kraju, zauvek su ostali jedno drugom — do večnosti - stoji u opisu fotografija.

Autor: N.B.