Životna priča Krstinje Todorović nije samo priča o muzici, već i o hrabroj borbi sa viškom kilograma i ličnoj transformaciji

Krstinja Todorović ostala je u sećanju publike kao jedna od upečatljivijih učesnica muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", ne samo zbog moćnog glasa već i zbog autentičnog izgleda i harizme. Iako je njen talenat bio neosporan, Krstinja se tada suočavala sa velikim izazovom – viškom kilograma koji je uticao ne samo na njeno zdravlje, već i na samopouzdanje i karijeru. Na vrhuncu tog unutrašnjeg preispitivanja, ključnu podršku pružio joj je tadašnji direktor Grand produkcije,Saša Popović, koji je prepoznao njen potencijal i odlučio da joj pomogne na putu transformacije.

Naime, Popović joj je tokom takmičenja otvoreno predložio da razmisli o gubitku kilograma, nudeći finansijsku pomoć kao motivaciju. U tom trenutku, Krstinja je imala 160 kilograma, a operacija koju je obavila bila je prvi korak ka ogromnoj promeni. Intervencija je uključivala ozbiljan hirurški zahvat, trajala je oko dva i po sata i obuhvatila uklanjanje viška masnog tkiva sa leđa i stomaka. Ceo proces, koji je Popovića koštao oko 6.000 evra, predstavljao je prekretnicu u pevačicinom životu.

Nakon drastičnog gubitka od čak 100 kilograma, usledio je još jedan neizbežan korak – uklanjanje viška kože koji je ostao kao posledica mršavljenja. I taj zahvat je uspešno obavljen, a Krstinja je kroz sve to prolazila hrabro i odlučno. Oporavak je trajao mesec dana, tokom kog je morala da nosi specijalni pojas, ali fizička bol nije bila ni približno teška kao emotivna borba sa samom sobom.

U jednom intervjuu priznala je da je odluka o operaciji došla nakon iskrenog razgovora sa mentorkom Marijom Šerifović.

- Rekla mi je da neke stvari moraju da se reše ako želim da uspem", priseća se Krstinja, koja danas ne krije da bi sve ponovila, jer joj je upravo ta odluka promenila život. "Šou-biznis je surov – doći će neko ko izgleda bolje, a ne peva bolje, i proći će dalje. Na kraju sam shvatila da je to što sam imala bila bolest i da mi je bila potrebna pomoć. Borba sa samom sobom bila je najteža -rekla je Krstinja.

Danas, s ponosom nosi svoje novo telo, ali i snagu koja je izrasla iz procesa kroz koji je prošla. Krstinja je primer da talenat, kada se spoji sa upornošću i hrabrošću da se promenimo, može da otvori vrata ne samo karijere, već i potpuno novog pogleda na život.

- Nakon što sam odgledala emisiju u prvom krugu, sačekao me je ozbiljan razgovor s Marijom. Rekla mi je da moraju neke stvari da se reše da bih uspela i tad sam se odlučila za intervenciju. Šou-biznis je takav da će se pojaviti neko ko izgleda lepše od mene, a ne peva bolje i proći će, a ja ću ispasti. Kada dođete u tu fazu da vam je potrebna stručna medicinska pomoć, znate da je to bolest. U početku mi je bilo jako teško, ali nakon nekoliko dana, sada meseci, sve to se zaboravilo. Borba sa samom sobom bila je najteža i s ponosom mogu da kažem da je sada sve iza mene. Da mogu da vratim vreme, opet bih sve isto uradila", pričala je Krstinja nedavno.

Autor: M. V.