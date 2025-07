ON MI JE SKINUO NEVINOST, PA SAM MU PEVALA NA SVADBI! Naša pevačica progovorila o intimi: Skot me je iskoristio

Imala loše ljubavno iskustvo!

Pevačica Vanja Mijatović stavila je tačku na brak sa suprugom Aleksandrom, a i pre njega nije imala puno sreće u ljubavi.

- Ja sam bila jako zaljubljena u dečka sa kojim sam prvi put bila, međutim on je kao i 99 posto momaka bio skot pa me je samo iskoristio. A ja sam njemu pevala svadbu... Al' dobro, vreme leči sve, tako da mi nije bilo ništa teško. Bilo mi je drago, iako me je baš povredio - ispričala je Vanja tada.

Nakon te neuspešne veze, pevačica je imala romansu sa jednim Grkom sa kojim se čak i verila, ali ni tu je nije krenulo pa je veridba raskinuta.

"Nije me muž ostavio jer sam debela"

Inače, Vanja je govorila o svom razvodu i istakla da se sa bivšim mužem rastala prijateljski.

- Istina je da se razvodim, i moram da kažem da mi je drago da se rastajemo kao normalni ljudi i prijatelji. Moram da kažem da su ljudi davali svakakve komentare i razlog našeg razvoda, ali da to nije istina, nije me ostavio jer sam debela, ili šta već - rekla je Vanja pa je dodala:

- Ja ne želim da se kalja ni moje ni njegovo ime, pogotovo njegovo ne jer on nije deo javnog sveta i to mu ne treba - rekla je Vanja Mijatović u "Premijeri vikend specijalu".

Autor: M.K.