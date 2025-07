PEVAČICA PALA SA TERASE, OD NEZGODE SE OPORAVLJALA MESECIMA: Sa tri metara visine sletela na pod, zadobila teške povrede, nerado se priseća nezgode

Pevačica Jelena Kostov pre tri godine pala je sa terase vikendice na Goliji.

Jelena i njen suprug imaju kuću u prirodi na planini, gde često borave sa decom, a pevačica je tada pala sa terase koja je na visini od vtri metara i zadobila teške povrede - polomila je sedalnu kost, te je imala hitnu intervenciju, a zatim se dugo oporavljala, te mesecima nije ustajala iz kreveta.

Nesreća koju je doživela Jelena, ostavila je dubok trag kako na nju, tako i na njenu porodicu, ali je uz veliku podršku supruga i dece uspela da prevaziđe teške trenutke oporavka.

- Sve to što mi se dogodilo me je trgnulo, sada sam neka druga osoba, ne dozvoljavam stvarima koje su nebitne da me iznerviraju. Ljubav i podrška naših najbližih je od velikog značaja. Psiha je čudo. Drago mi je što sam shvatila koliko veliki krug prijatelja imam oko sebe. Sve se iskristalisalo u mom životu", rekla je za domaće medije.

Pevačica ističe da i dan danas vole da provode vreme na Goliji gde beže od gradske gužve.

- Pobegli smo od Beograda, jer vreme želimo da provodimo na planini. Planiramo tokom cele zime da budemo na tajnoj lokaciji, jer situacija sa nastupima je nikakva, prosto ih nema. Pronašla sam tu svoj mir, pre neki dan je počeo da pada sneg. Milina je bila sve to posmatrati sa prozora – rekla je Jelena Kostov.

- Pored toga počeli smo da pravimo kuću, tako da nije moglo bolje biti. Ceo dan provodimo napolju, tako da nemamo vremena da se bavimo drugim stvarima - rekla je ona tada.

Autor: M.K.