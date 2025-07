VODITELJKA SAZNALA DA JE SUPRUG VARA SA PEVALJKOM: Otkrila detalje burnog raskida sa trećim suprugom: DALA SAM MU 24 SATA DA...

Riska Jakić otkrila detalje burnog razvod od trećeg supruga!

Voditeljka Ruška Jakić se tri puta udavala - prvi put za Dejana Đurovića, potom za arhitektu Laleta Nadeždića, a treći put za Voju Mulina, bubnjara. Razvod od trećeg muža je bio i najburniji, jer je saznala da je muž vara sa pevačicom.

- Sa trećim mužem sam bila 13 godina, to je bio Voja Mulina, bubnjar iz Škulinog orkestra. Čuvena je priča kako me je on prevario. Nisam ni znala, dok me nisu obavestili. Otvorio je kafić, a žena koja je radila tamo, spremala mi je i kuću i stalno mi je govorila da svratim nekad u lokal. Pošto nikako nisam odlazila, jer nisam htela da se mešam u njegov posao, na kraju mi je rekla da ima ljubavnicu. To je bila pevačica, nije bila nešto mnogo poznata, pevala je u onom "Đerdanu" -pričala je Ruška.

- Dala sam mu 24 sata da izađe iz moje kuće i skloni mi se iz vidnog polja. Svi kažu da je hteo da se "ubije" što sam ga ostavila. Posle godinu i po dana, kada sam se hemijski očistila, pozvala sam ga na kafu i tada sam mu rekla: "Prema mom detetu si bio fantastičan, moja te majka volela više nego rođenog sina, bio si odličan domaćin, opraštam ti sve, jer je deo krivice sigurno negde i u meni". On je tada plakao kao kiša. I sa svekrvama sam se odlično slagala -pričala je Ruška Jakić.

Autor: M. V.