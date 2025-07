Pričali su da me finansira bogataš, A JA ČISTIM KUĆE NA FLORIDI: Pevačica u jeku slave napustila Srbiju zbog porodice! EVO ČIME SE DANAS BAVI...

Pevačica Anica Milenković, nekadašnja zvezda domaće estrade, otvorila je dušu o svom životu u Americi.

Anica je naime, ispričala ranije da je bilo ljudi koji su pričali kako je finansira bogati momak, a ona je zapravo u tim momentima radila najteže poslove.

- Pričali su da imam avione, kamione, vile jer živim u Americi. Da me finansira bogataš, a nikada ništa od toga nisam imala. Živela sam miran život sa čovekom koga volim, kad nije išlo, razišli smo se. Otišla sam iz svega toga u normalan svet. Ja sam normalna žena, normalno obučena. Pronašla sam mir sa svojom decom. Verovatno je moglo mnogo toga u mom životu da bude bolje, ali nije verovatno sa razlogom - iskreno je rekla Anica.

Anica danas radi kao negovateljica starijih i bolesnih ljudi, a povremeno čisti kuće na Floridi.

- Šta je loše u tome što ja čuvam starije i bolesne ljude? To su ljudi koji nemaju nikoga da ih pazi, ali su zaradili dovoljno da mogu da plate. Mislim da svako treba jednom to da vidi, da shvati kako izgleda ciklus života. Nazivali su me socijalnim slučajem, a taj posao je jako dobro plaćen - objasnila je pevačica.

Iako je muzika i dalje deo njenog života, Anica priznaje da estrada više nije njen prioritet.

- Ja volim da pevam, volim muziku, ali estrada mi nije prioritet. Ranije me je sve to privlačilo, danas ne. Meni je lepo, imam decu, prijatelje i ljude koje volim. Uživam u svakom danu i srećna sam - zaključila je pevačica ranije.

Autor: M. V.