JEDINO ĆEŠ BITI SNAJKA U IRIGU! Peca žestoko potkačio Elenu, a ona mu brutalno odgovorila: RAT BUKTI NA DRUŠTVENIM MREŽAMA!

Haos!

Uzavrele strasti sa imanja ne jenjavaju, a tokom prošle emisije "Farmeri - narod pita", Elena Petrović i Boža Džons pomenuli su Pecu Lazića, a on im je brutalno odgovorio u svojoj Instagram objavi obraćajući se posebno Eleni.

- Pošto Elena mene naziva nasilnikom i provokatorom, ne znam zašto onda uporno pokušava da dobije moje praćenje na Instagramu. Elena, nisi moj tip, o'ladi, tvoj nivo i jeste Boža ili ovca za šišanje. Ja imam nivo, a moj nivi nisi ti jer te ne spominjem nigde niti vređam, ali ti izgleda voliš to. Razumem te, ja samo kažem jedino ćeš biti snajka u Irigu i nigde više, najgorem neprijatelju te ne bih poželeo -napisao je Peca u svojoj objavi, a onda je usledio Elenin odgovor.

- Niko te ne pominje, ne znam zašto imaš potrebu da me stavljaš na stori, ali moraću da demantujem pošto očigledno ne možeš ni dan bez mene. Niko te u emisiji nije spomenuo nasilnikom, od mene to nije izjavljeno, a da sam rekla da smo bili svi po malo provokatori, da jesmo. Što si se ti pronašao, kao da sam rekla ko je najvaći. Sa druge strane, ti si dečko meni prvi poslao zahtev koji sam ja uzvratila, a sad si me otpratio da bi opravdao koga? Sebe? -napisala je Elena, pa dodala:

- Ako imaš neke probleme sa drugim farmerima kao što je Boža, nemoj mene spominjati jer me ne zanimaš, niti spominjem ostale oigrače. To reši sa njim -napisala je Elena.

Autor: M. V.