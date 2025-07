Danas joj je bolna tačka to što se svađala sa naslednicom Lunom Đogani pred kamerama.

Anabela Atijas ušla je pre nekoliko godina u jednu od sezona najgledanijeg rijalitija "Zadruga", a sve nakon što se tamo već takmičila njena ćerka Luna Đogani.

Posle učešća u ovom TV formatu ugojila se od stresa 15 kilograma, a i danas joj je bolna tačna to što se svađala sa naslednicom Lunom Đogani pred kamerama.

- Greh je razdvojiti majku i dete, i navijati za to da se desi. Kako niko ne pita šta dete želi? Majka i dete treba da imaju najveće pravo jedno na drugo. Bože oprosti, ali otac može biti svako, dešava se da decu odgoje oni koji nisu biološki očevi, ali majka je nešto posebno - rekla je Anabela i dodala:

- Nikada svojoj deci nisam branila da budu sa svojim ocem, ma kakav on bio. Može on meni da uradi šta hoće, ali on je i dalje njihov otac, one ga vole kakav god da je i treba same da nauče o svom tati i odluče da li će sa njim biti u dobrim odnosima ili ne, a ne da im ja namećem. To je najzdravija moguća odluka koju majka može da donese za dete, isto tako i otac. Posle rijalitija sam smršala 15 kilograma, stres je učinio svoje, a onda sam opet stala na noge, tako da je sve bilo u redu - objasnila je pevačica.

