Vesna Milanović po prvi put javno progovorila o suprugu, poznati etradni menadžer nikada se javno ne eksponira!

Voditeljka i PR „Grand“ produkcije Vesna Milanović 32 godine je skladnom braku sa suprugom Bobanom MIlanovićem koga često nismo imali prilike da viđamo u javnosti.

Iako je Boban dobro poznat svima na našoj javnoj sceni, jedan je od najuspešnijih menadžera, ne želi da se esksponira u medijima.

Vesna je nedavno u emisiji „Nije lako biti ja“ prvi put javno govorila o suprugu koji joj je velika životna podrška.

Sudeći prema priči koju je Vesna ispričala, možemo da zaključimo da je njihov brak najbolji pokazatelj da prave ljubavi još uevk potoje.

-Mi radimo atipične poslove, ne radimo od devet do pet. Nemamo vikende kada ih imaju svi naši prijatelji, odmore imamo drugačije. Praznici nam se vezuju za posao koji uveseljava druge ljude. Suština našeg života je ta da naše jutro ne bih menjala ni za šta na svetu – rekla je Vesna za Grand.

Iako nemaju decu, njih dvoje su posvećeni deci svojih najbližih prijatelja, kumova i članova porodice i trude se da te odnose neguju.

-Naš dan počinje tako što on na primer šeta Mocu psa, kupi se sve šta treba. Onda nas dvoje čitamo vesti, novine. Komentarišemo, pijemo kafu na terasi i tih dva sata našeg smeha, organizacije dana pošto smo nas dvoje nažalost sami, nemamo dece. Organizacija našeg života, sa prijateljima, kumovima, decom naših prijatelja, pošto obožavamo decu svih naših prijatelja i kumova. Naš dan kreće nede oko dvanaest, on sa svojim, ja sa svojim obavezama. Onda se uveče ako nema snimanja ili njegovog puta ponovo okupljamo. Naši prijatelji su navikli da na njihovim proslavama često nismo zajedno, ako je vikend onda je on na putu po belom svetu sa svojim pevačima – ispričala je Vesna.

Da Vesna pored sebe ima pravog životnog saputnika, svedoči činjenica da su preko tri decenije zajedno, a njihov brak je i danas ispunjen ljubavlju kao i prvog dana.

-On je jako duhovit, stalno me zeza ima uvek komentare na moj račun. On je jedan od retkih koji nema društvene mreže i ne želi da ih ima. Obično postavim slike sa njim kada je neka važna godišnjica, rođendan, ali on ne voli da postavljam slike. Došlo je takvo vreme da ako postaviš sliku na mreže, to znači da ga voliš ili da imaš neki problem u braku. Ili, moja burma je od belo-žutog zlata i kada nosim neki nakit koji mi se ne uklapa, skinem je, a onda svi pitaju ‘Gde ti je burma?’ A mi smo zajedno 32 godine – zaključila je voditeljka.

Autor: M. V.