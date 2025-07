OBIŠAO POLA SVETA, A NEĆE DA POSETI STRICA U SELU: Oglasio se rođak Nedeljka Bajića Baje, pa otkrio u kakvom su danas odnosu: PROĐE BESNOM MAŠINOM...

Rođak Nedeljka Babjića Baje otkrio u kakvim je odnosima sa pevačem!

Nedeljko Bajić Baja, poznati pevač koji je obišao svet i pametno ulagao svoj novac, našao se u centru pažnje nakon što je njegov stric otkrio da ga skoro i ne posećuje.

Naime, on tvrdi da tek ponekad prođe kroz selo kolima, ali da nemaju blizak odnos.

- Nikad nije nešto svraćao, doneo mi kutiju cigara, tada sam pušio. Mi smo familija, to je žalostno pričati o svome. Da je barem doneo kutiju cigara, ja bih rekao: 'Dobar je.' Ali to se sve proredilo maksimalno. On nigde ovde ne ulazi u naše kuće - izjavio je stric za domaće medije.

Stric je dodatno naglasio da mu nije potrebna finansijska pomoć, već samo pažnja i briga:

- Dođe autom, džipom Mercedesom, luksuznim, ali nikad neće ovde da prođe. Ne treba mi ni sto, ni pedeset, razumeš, ali dođi, pitaj kako si, imaš li kakvih problema. Ja sam imao dva infarkta i ugrađena su mi dva stenta, još jedan treba da ugradim - rekao je on.

Autor: M. V.