Anabela progovorila o tragediji koja je ostavila neizbrisiv trag u njenom životu!

Pevačica Anabela Atijas u par navrata imala je velikih turbulencija u svom životu, a jednom prilikom otvorila je dušu o teškom periodu.

U emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" ispričala je bolne detalje iz života. Anabela se tada prisetila dečka sa kojim je doživela veliku ljubav, a koji je poginuo.

- Pokojni Nikola je ostavio neizbrisiv trag u svakom smislu te reči. Ako sam nešto tako iskonski čisto doživela da se nije uspelo isprljati ni po kojoj osnovi to je onda to. To je nešto što me je obeležilo i definisalo u tom smislu da večito tragam za tim nekim odnosom poput tog sa njim. Ne mogu da kažem, na žalost, da sve ostalo do sada što sam imala, nije uspelo da se na neki način poremeti, a to sa njim je ostalo tako... Na najružniji način smo istrgnuti jedno drugom - pričala je Anabela.

On je kao sportista odlučio da ide u Švajcarsku, a Anabela je krenula sa njim i to sa svojih nepunih 17 godina.

- Rođendan 17. sam slavila kod njega u Švajcarskoj. Mi smo bili komšije u Goraždu i svi smo se poznavali. Moji roditelji su jako cenili njegove. Mi smo se zajedno vratili na odmor koji je on imao, a tada je već u Goraždu buknulo, to je bilo nekih prvih mesec dana rata, ali mi to nismo shvatali ozbiljno, mislili smo da će sve to brzo da prođe, kao ništa od toga, znamo kako smo tamo živeli, ma pokoškali se... Na žalost, to ga je i odvelo na to mesto događaja gde je završio svoj život tragično jer je verovao da je to nešto prolazno i bezazleno. Otišao je da vidi svoje roditelje koji su tada bili tamo i poginuo - kaže iskreno Anabela i dodaje:

- Taj bol ne može da se opiše. Ceo svet se srušio.

