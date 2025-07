NJEMU PRIPADA NAJLEPŠA VILA U ELITNOM DELU BEOGRADA: Evo kako izgleda kuća Dragana Stojkovića Bosanca (FOTO)

Otkako se u javnosti pojavila informacija da Dragan Stojković Bosanac više neće biti član žirija u ''Zvezdama Granda'' njegov život ne prestaje da intrigira javnost, a ovoga puta otkrivamo vam kako izgleda njegova porodična kuća.

Dragan Stojković Bosanac krajem sedamdesetih godina doselio se iz Sarajeva u Beograd. Sa suprugom Dunjom živeo je kod njenog strica, a vremenom su kupili jednu od najlepših i najskupljih vila u srpskoj prestonici.

Kada je reč o enterijeru, u prvom planu su brojne umetničke slike na zidovima, cveće koje gaji njegova žena, kao i razni ukrasni detalji.

Ako nisu okupljeni oko stola u trpezariji, Stojkovići se druže u prostranom dnevnom boravku u kojem dominira crna kožna garinitura, a po svemu sudeći Bosanac slobodno vreme najradije provodi u lepo uređenom dvorištu gde ga od znatiželjnih pogleda prolaznika štiti visoka bela ograda. Podrum kuće rezervisan je za muzičke ploče i klavir koji je muzičaru veoma bitan.

Bosanac skladnu porodicu smatra svojim najvećim uspehom, a za suprugu ima samo reči hvale.

- Oduvek sam znao da je Dunja ona prava. Pazi me i priprema mi omiljenu hranu. Veoma volim punjene paprike, a ona to izvanredno priprema, kao i urmašice ili kadaif. Mnoge sam probao, ali kadaif moje Dunje može da se meriti samo sa onim iz Istanbula. Ona mi je najveća i iskrena podrška u smislu nečega što se zove ljubav prema porodici i deci, a dođem i ja tu na red kao suprug. Prava stvar je kad se to oseti.

Autor: M. V.