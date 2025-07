ANABELINE KOMŠIJE RAZVEZALE JEZIK! Otkrile kako se ponaša prema njima, pa pomenule njenog muža: IŠČUPALA GA JE IZ POROKA!

Posebno oduševljenje izaziva sama Anabela, za koju komšije kažu da je izuzetno ljubazna i prirodna, te da izgleda još lepše bez šminke.

Pevačica Anabela Atijas živi u mirnom naselju u Beogradu, zajedno sa suprugom Andrejem i svojim naslednicama. Njihovi sugrađani imaju samo reči hvale za ovu porodicu, ističući skladan život koji vode i prijatnu atmosferu koju šire u komšiluku.

- Anabelu poznajem samo iz viđenja, ona je poslovna žena, sretala sam je u prodavnici. Njenu ćerku Lunu sam gledala u rijalitiju, kad je bila sa onim pevačem, pa sad ima muža. Majka ju je strašno kritikovala. Decu treba kritikovati, ali u startu, kad imaju 25 godina, tu nema kritike - kaže jedna komšinica koja je pohvalila i pevačicin izgled.

- Anabela je lepa žena, niko joj ne bi dao godine koje ima, ali da vam kažem, sve su one lepe, jer šminka čini čuda, a ona je lepa i bez šminke, deluje mlađe nego što jeste.

Komšinica iz zgrade u kojoj živi pevačica sa suprugom ne sluša njenu muziku ali je veoma ceni.

- Ne slušam njenu muziku, ali viđam nju i supruga redovno. Ona je jedna obična žena. Lepša mi je nenašminka, nego sa šminkom. Dobrodržeća je i baka. Oni su tu već dugo, živeli su u drugim zgradama, a ovde su se preselili možda pre pet-šest godina. Dolazi njena ćerka Luna, viđam je ponekad kad izađem. Mene oni ne interesuju, ne posvećujem im pažnju, ljudi kao ljudi, okej su. Nemam ništa protiv nje, ona je okej, srednja ćerka joj je malo slobodnija, malo više nego slobodnija, ova najstarija se udala, ona je srećna. Nikakav problem nemam s njom, super je i kao komšinica, kada je u pitanju savet stanara, uvek se odaziva uredno, okej je.

Kako su ona i suprug jedno vreme bili razdvojeni, komšije su otkrile kakva je sada situacija.

- Ponašaju se kao da ništa nije bilo. Deluju srećno, ona je njega iščupala iz tih nekih problema koje je imao, da ne pričam ja sada o čemu se sve tu radi, nije to na meni. Svakako, on je sada ozbiljan porodičan čovek, a to je sve zahvaljujući njoj - kaže ovaj komšija.

lako komšije ističu da nemaju preteranu komunikaciju s pevačicom, ali ističu da je komšijski odnos baš onakakav, kakav treba da bude.

- Prelepa je žena, kulturna. O njoj samo najlepše mogu da kažem, ali kad god je vidim ona je sa kučićima. Uvek je jednostavna, lepo izgleda, a majka troje dece, svaka čast, predivno. Javi se kad god se sretnemo, fina je i ljubazna - rekla je komšinica iz ulice u kojoj živi Anabela.

