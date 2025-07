Hit koji je Aleksandru Prijović lansirao u zvezde bio je namenjen drugoj pevačici: Njena koleginica o ovome ćutala godinama, a sada je otkrila detalje...

Otkrivena istina o velikom hitu nakon mnogo godina!

Mnogo puta do sad ste čuli da su pojedine pesme postali hitovi pevača kojima nisu bili ni namenjeni, a to je slučaj i sa jednom numerom Aleksandre Prijović.

Dobro poznati hit „Za nas kasno je“ bio je namenjen njenoj koleginici, nekadašnjoj učesnici „Zvezda Granda“.

U pitanju je pevačica Biljana Sečivanović koja je jednom prilikom za Grand otkrila zbog čega nije snimila ovu numeru.

–Nisam ja imala neke hitove koje sam odbijala, samo nisam stigla da odem i da čujem hit. Bila sam pozvana od Steve Simeunovića da čujem jednu pesmu. Pre toga sam ga nazvala i zamolila sam ga da uradi jedan narodnjak za mene ili ako već ima da me pozove– rekla je Bilja i otkrila šta se zapravo dogodilo:

–Čovek me pozvao, ali je nažalost to bio period kada je moj otac bio jako bolestan i tada je baš bilo prelomno. Morala sam da idem za Mrčajevce, a tog dana sam već dogovorila da ću doći kod Steve da čujem pesmu. Da bi se na kraju ispostavilo da je druga koleginica čula, snimila i to je lansiralo u nebo. To je pesma „Od istoka do zapada“, ako smem da kažem.

