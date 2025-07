O Mitrovom ljubavnom životu mnogo se spekulisalo u javnosti, a jednom prilikom je i sam priznao da je mnogo grešio u braku.

Naime, Mitar Mirić je jednom prilikom na društvenoj mreži Fejsbuk podelio fotografiju supruge Suzane Mirić i pokazao kako ona izgleda.

- Svoju suprugu Suzanu obožavam i divim joj se kako izdržava sa mnom. Svaka joj čast što me trpi. Svašta sam joj u životu priređivao, bezbroj puta sam se pokajao i izvinjavao joj se, i ona je bezbroj puta prešla preko mojih ludorija. Stalno pričam kako ću se popraviti, ali šta da radim kad nemam mira - rekao je Mitar 2011. godine za medije.

Podsetimo, u medijima je 2019. godine osvanula vest da je pevač Mitar Mirić navodno u vezi sa izvesnom Draganom Janićević. Dragana je iz Prokuplja i takođe se bavi pevanjem, a ona je na društvenim mrežama delila i njihove zajedničke fotografije.

Nakon što su naslovi o aferi pevača i 30 godina mlađe Lepe Gage osvanuli u medijima, pričalo se da je Mitra supruga Suzana navodno izbacila iz kuće.

Međutim, on se posle svega oglasio i naveo da nije u vezi sa Draganom, te da je ona samo htela da ga iskoristi zarad popularnosti.

- To ona radi da bi sebi digla cenu. Snimiš joj spot, a ona to zloupotrebi, pa slika, i tako. Idemo dalje - izjavio je tada Mirić jednom prilikom i poručio da nije izbačen iz porodičnog doma:

- Nema od toga ništa! Šta će mi žena reći - ništa! To je deo profesije. Svakog zakači ponešto. Neću da se pravdam, nismo na sudu. Nema ništa od toga i to je to - tada je rekao.

Autor: M. V.